Psg, Icardi in crisi: Tuchel non lo voleva riscattare

Mauro Icardi è in crisi al Paris Saint Germain: l’attaccante argentino dopo il riscatto non riesce più a incidere nell’attacco stellare dei campioni di Francia e parte spesso dalla panchina.

Il rapporto con il tecnico Tuchel è ai minimi termini, e ad aggravare la situazione arriva il retroscena riportato da L’Equipe: questa estate l’allenatore tedesco non aveva intenzione di riscattare il bomber argentino dall’Inter, e avrebbe preferito rimandarlo in nerazzurro. Solo l’intervento di Leonardo l’avrebbe convinto ad accettare di tenersi Maurito

“Gli manca fiducia, non posso ridargliela assegnandogli compiti o parladogli. Per tornare deve solo segnare”, sono le parole di Tuchel in conferenza stampa.

OMNISPORT | 27-09-2020 13:41