Psg in campo per Notre-Dame

Reduce da due sconfitte, contro Lilla e Nantes, che hanno ritardato la festa per la conquista del titolo nazionale, il Paris Saint-Germain ci riproverà ospitando il Monaco, in una partita molto particolare anche per quanto successo in settimana alla cattedrale di Notre-Dame, devastata da un rogo.

Nell’occasione, allora, Buffon e compagni indosseranno una maglia speciale dedicata e inoltre parte dell'incasso verrà devoluto alla ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame.



Come riporta "CNews", il club ha deciso di dedicare alla Cattedrale una maglia con il disegno in oro tra il logo del club e lo sponsor tecnico, sopra il main sponsor.

Le magliette saranno messe anche in vendita al pubblico e 10 euro per ogni pezzo venduto saranno devoluti alla fondazione che si occupa della ricostruzione di Notre-Dame.



SPORTAL.IT | 18-04-2019 21:22