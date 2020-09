PSG in sostegno di Neymar: "No al razzismo"

Non accennano a placarsi le polemiche per il finale al veleno di PSG-Marsiglia: ben cinque espulsi e nervi a fior di pelle che hanno costretto l’arbitro a prendere provvedimenti disciplinari seri.

Tra i giocatori che hanno ricevuto il cartellino rosso figura anche Neymar, scatenato sui social dopo il triplice fischio: nel mirino della stella brasiliana il difensore avversario Alvaro Gonzalez, accusato di avergli proferito un insulto di stampo razzista.

Episodio che il PSG ha prontamente condannato con un comunicato apparso sul sito ufficiale della società.

“Il PSG sostiene con forza Neymar che ha comunicato di essere stato vittima di insulti razzisti da parte di un giocatore avversario. Il Club ricorda che per il razzismo non c’è posto né nel calcio e né nelle nostre vite, e invita tutti a schierarsi contro in tutto il mondo”.

Da parte del PSG la più assoluta disponibilità a collaborare con chi di dovere per fare maggiore chiarezza sulla vicenda.

“Da più di 15 anni, il Club è fortemente impegnato nella lotta contro tutte le forme di discriminazione insieme ai suoi partner come SOS Racisme, Licra o Sportitude. Il PSG conta sulla Commissione disciplinare della LFP per indagare e far luce su questi fatti. Il Club è a sua disposizione per collaborare allo svolgimento delle indagini”.