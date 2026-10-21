La vittoria in Champions League contro il Barcellona costa carissimo ai campioni d’Europa: il georgiano si rompe il crociato, la sua stagione finisce qui. Infortuni anche per Dembelè e Marquinhos

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La stagione di Khvicha Kvaratskhelia è già finita. La sentenza arriva il giorno dopo la partita di Champions League contro il Barcellona, ma la smorfia di dolore del georgiano al momento della sua uscita dal campo aveva già fatto capire tutto: ora il comunicato che conferma la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. I tempi di recupero sono ovviamente molto lunghi ma per Luis Enrique non è l’unica brutta notizia della notte europea.

Il comunicato del PSG su Kvaratskhelia

Le prime immagini avevano già fatto temere il peggio, ora però arriva anche la sentenza definitiva. Khvicha Kvaratskhelia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il georgiano si è infortunato nel corso della gara contro il Barcellona, vinta dal PSG. E sin dal primo momento, quando il georgiano è rimasto a terra dolorante, si è capito che l’infortunio era molto serio. La torsione innaturale del ginocchio destro ha subito lasciato immaginare che la diagnosi per l’ex calciatore del Napoli potesse riguardare il legamento crociato anteriore. “Vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di ieri contro il Barcellona, Kvhicha Kvaratskhelia sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”, si legge nello scarno comunicato del club transalpino.

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Al punto che un medico spagnolo, subito dopo la fine del match, si era già lanciato in una previsione di recupero di nove mesi. I tempi di recupero, invece, in situazioni come questa possono variare da un atleta all’altro e dipendono da tantissimi fattori. Anche nella visione più rosea, è difficile pensare a un ritorno già nel corso di questa stagione.

Le altre brutte notizie per Luis Enrique: Dembelè e Marquinhos

Le brutte notizie per Luis Enrique però si sommano. Se il ko di Kvara è di quelli che potrebbero costringere anche al ritorno sul mercato, il tecnico deve fare i conti anche con i problemi fisici di Dembelè e Marquinhos usciti decisamente malconci dalla sfida di Champions League. L’attaccante francese, che in questo inizio di stagione ha avuto più di un problema fisico, ha lamentato un problema alla coscia sinistra che sarà oggetto di ulteriori controlli nei prossimi giorni, problema muscolare anche per Marquinhos e anche per lui le valutazioni avverranno nei prossimi giorni. Per entrambi i giocatori si teme uno stop di diverse settimane con il Pallone d’oro in carica che potrebbe anche saltare la sfida di Nations League contro l’Italia.

Soluzioni interne o mercato: come cambia il PSG

Ora tocca a Luis Enrique far fronte a questa situazione d’emergenza. Non si tratta di un problema di poco conto per il PSG che ha sempre fatto della profondità della sua rosa uno dei principali punti di forza in questa stagione. L’infortunio di lungo termine di Kvara, unito a un Dembelé che fatica a trovare continuità dal punto di vista fisico, mettono il tecnico spagnolo nella condizione di dover fare affidamento su un gruppo ristretto: gran parte del carico di lavoro andrà sulle spalle di Doué chiamato a diventare uno dei leader tecnici della squadra, ma servirà anche una crescita molto più rapida di Akliouche. Ma non è da escludere anche un ritorno sul mercato di gennaio. Campionato e Champions possono disperdere molte energie e per una squadra che fa del movimento costante il suo punto di forza, serve una rosa all’altezza non solo nella qualità ma anche nella profondità.