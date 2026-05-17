Psg, Luis Enrique: "Non ricordo niente del 5-0 all'Inter nella finale né mi interessa"

Luis Enrique cancella il passato: il 5-0 all’Inter è già archiviato. Ora il PSG pensa solo alla finale con l’Arsenal grazie alla filosofia del suo condottiero

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Ci sono allenatori che vivono di memoria e altri che divorano il futuro. Luis Enrique appartiene alla seconda categoria. Per lui il calcio non è nostalgia, ma tensione continua verso il prossimo obiettivo. “La prima è storia, non mi interessa”, dice con quella naturalezza tagliente che spesso accompagna i tecnici ossessionati dalla vittoria. E allora il 5-0 all’Inter nella finale di Champions League dello scorso anno diventa quasi un dettaglio archiviato.

Il PSG arriva all’ultima giornata contro il Paris FC già campione di Francia, in una sfida che pesa poco per la classifica ma moltissimo nella costruzione mentale verso la finale contro l’Arsenal. E nella conferenza stampa della vigilia emerge ancora una volta il manifesto calcistico del tecnico spagnolo: nessun compiacimento e nessuna celebrazione eterna.

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Psg, Luis Enrique e il culto dell’ossessione

La frase più forte arriva quasi all’improvviso. “La prima Champions è stata incredibile, indimenticabile. Ma la prima è storia, non mi interessa. Non ha valore; la seconda è la più importante”. È qui che si comprende davvero la mentalità dell’allenatore spagnolo. Per molti tecnici, vincere una Champions significherebbe entrare nella leggenda e vivere di rendita emotiva per anni. Per Luis Enrique, invece, il successo sembra avere una data di scadenza immediata. Il trionfo contro l’Inter non viene rinnegato, ma svuotato sentimentalmente: serve solo se alimenta il prossimo traguardo.

“Come mi sento ripensando alla finale dell’anno scorso? A dire il vero, non ricordo nulla. Se pensi al passato, ti distrai. Sono assolutamente convinto che possiamo vincere il nostro secondo titolo di Champions League, ecco perché ci stiamo preparando. Se rimani concentrato sul passato, puoi distrarti. Non voglio giocatori distratti. Bisogna rimanere concentrati sulle cose che si possono controllare, e queste sono la partita di domani.”

È la logica feroce dei serial winner. Guardiola l’ha raccontata spesso (e anche l’Italia sogna una sua spiegazione), Mourinho l’ha trasformata in personaggio, ma Luis Enrique la esprime in modo ancora più radicale: cancellare subito il passato per evitare distrazioni. “Se pensi al passato, ti distrai”, questa è la chiave. Un mantra semplice, quasi brutale nella sua lucidità. Dietro questa visione c’è un’idea precisa dello sport d’élite: la memoria è un lusso che può indebolire. Il PSG, dunque, non deve sentirsi campione d’Europa uscente, ma una squadra ancora affamata.

La resilienza come identità del PSG

Non è casuale che una delle parole più usate dal tecnico sia “resilienza”. Luis Enrique non celebra soltanto i risultati; celebra soprattutto la struttura mentale costruita durante la stagione. In fondo, è questo il vero capolavoro del suo PSG, ancora una volta campione di Francia: aver trasformato una squadra storicamente fragile nei momenti decisivi in una macchina competitiva costante.

Anche quando parla della preparazione alla finale contro l’Arsenal, il concetto resta identico: adattamento continuo e niente dogmi.“Se la squadra ha bisogno di cambiare qualcosa, cambiamo tutto”. È una frase che racconta un allenatore lontanissimo dagli integralismi tattici. L’idea viene prima dell’ego. Persino l’ultima partita di campionato, teoricamente inutile, viene trattata come un pezzo fondamentale della costruzione europea. “Il modo migliore per prepararsi alla finale è giocare la partita contro il Paris con intensità”. Non esistono pause emotive.

“È genetica”: la competitività come condizione permanente

Forse il passaggio più rivelatore della conferenza arriva quando gli chiedono come riesca a mantenere così alta la competitività a fine stagione. Luis Enrique quasi si illumina: “È genetica”. Poi aggiunge un’immagine perfetta per descriverlo: “Se mi vedi a Gijón, in spiaggia, sono competitivo”. È probabilmente la chiave definitiva per capire il personaggio. Non si tratta di motivazione costruita artificialmente, ma di una condizione permanente dell’essere.

Anche per questo il PSG sembra aver assorbito il suo carattere. Non c’è spazio per l’autocompiacimento, nemmeno dopo aver dominato una finale di Champions League 5-0 contro l’Inter. Anzi, proprio quel risultato rischierebbe di diventare un pericolo se trasformato in celebrazione continua. Luis Enrique vuole una squadra che dimentichi in fretta, perché solo chi dimentica può continuare a vincere. E forse è proprio questa la differenza tra chi conquista una Champions e chi prova a costruire una dinastia.