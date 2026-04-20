Psg ko col Lione di Fonseca, Luis Enrique furioso: "Era quello che volevate, no?"

Colpo di scena del Lione a Parigi e Ligue 1 riaperta. Il Paris Saint-Germain commette un altro passo falso in stagione, cade in casa contro l’Olympique Lione per 1-2 e vede riaprirsi la corsa al titolo. La squadra di Luis Enrique, pur con due gare da recuperare, deve ora fare i conti con il Lens, distante appena un punto. Nel post gara arriva lo sfogo del tecnico spagnolo che accende le polemiche.
- Endrick e Moreira firmano l’impresa
- Turnover e calendario fitto per il PSG
- Primato in bilico e corsa europea riaperta in Ligue 1
Endrick e Moreira firmano l’impresa
Più che un passo falso dei parigini, è stata una vera prova di forza degli uomini guidati dall’ex tecnico del Milan, Paulo Fonseca, capaci di imporsi con personalità e qualità. Il Lione indirizza subito la gara con il gol di Endrick, a segno dopo appena sei minuti. Il raddoppio arriva al 18’ grazie a Moreira, servito ancora dal talento brasiliano al termine di un contropiede rapido.
Il PSG prova a reagire, ma Gonçalo Ramos si fa ipnotizzare dal dischetto. Nella ripresa, nonostante l’ingresso di Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, i padroni di casa non riescono a sfondare. Il gol di Kvaratskhelia nel recupero rende solo meno amaro il passivo.
Turnover e calendario fitto per il PSG
La formazione parigina è scesa in campo con diverse rotazioni, anche in vista della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. Luis Enrique ha cambiato assetto tattico e uomini, lasciando inizialmente fuori diversi titolari.
A fine gara il tecnico ha difeso le sue scelte suscitando però polemiche da parte della stampa: “Quando inizi una partita in quel modo, cercando di dominare e controllare il gioco, ma subisci due gol dalle prime due occasioni… A quel punto, abbiamo capito che sarebbe stata dura. Abbiamo tirato in porta 23 volte, ma abbiamo segnato solo all’ultimo tiro, abbiamo sbagliato un altro rigore, e questo fa la differenza. Abbiamo provato a cambiare questa dinamica, ma non ci siamo riusciti. Il Lione ha giocato una partita di alto livello; hanno giocatori di qualità e un allenatore di qualità. Dobbiamo accettarlo. Aspetteremo la prossima partita; ora giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo dare spazio a molti giocatori perché giocheremo molto.”
E sulle rotazioni ha aggiunto: “Se non lo capite, non capite niente. Nove partite in 27 giorni, cosa possiamo farci? È facile chiederselo dopo una sconfitta. Il nostro obiettivo è vincere le due competizioni che ci restano.”
Primato in bilico e corsa europea riaperta in Ligue 1
Il successo rilancia il Lione al terzo posto in Ligue 1, superando il Lille e riaccendendo anche la lotta per la qualificazione alla Champions League. La corsa resta apertissima e promette un finale incerto, con diverse squadre coinvolte.
Sul Lens che è tornato a un solo punto di distanza, commenta Luis Enrique che chiude l’intervista in conferenza stampa: “Volevate un campionato più competitivo? Eccolo. Il Lens sta disputando un’ottima stagione e sarà dura fino all’ultima partita.