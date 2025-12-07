Psg, Kvara stellare: doppietta da urlo nel 5-0 al Rennes e Luis Enrique vola

PSG travolge il Rennes 5-0: doppietta di Kvaratskhelia, gol di Mayulu, Mbaye e Ramos. Prestazione dominante, Luis Enrique a -1 dal Lens in Ligue 1

Kvara illumina il Parco dei Principi e torna a svegliarsi. Il Paris Saint-Germain chiude il 2025 tra le mura amiche con una vittoria travolgente: 5-0 contro il Rennes. Protagonista assoluto Khvicha Kvaratskhelia, autore di una doppietta che segna il suo ritorno ai livelli più alti dopo un avvio di stagione altalenante in Ligue 1. Il racconto del match e le parole di Luis Enrique nel finale di gara.

Dalla Champions alla Ligue 1: la metamorfosi di Kvara

Finora brillante soprattutto in campo europeo, con gol e assist in quasi ogni partita, il georgiano aveva mostrato un rendimento meno costante in campionato. Luis Enrique, però, alla vigilia lo aveva difeso apertamente: “Non faccio distinzioni tra campionato e Champions League… Tutti i giocatori hanno alti e bassi durante una stagione”. Contro il Rennes, Kvara ha offerto la sua miglior versione anche in Ligue 1.

Il primo squillo: un diagonale che sblocca la gara

Dopo una ventina di minuti di rodaggio, il numero 7 ha iniziato a tormentare la fascia di Frankowski. Al 28’, rientrando sul destro, ha piazzato un rasoterra preciso nell’angolo basso, firmando l’1-0 e dando il via al dominio parigino. Il Rennes, fino a quel momento pericoloso con Lepaul e Rongier, ha progressivamente perso campo davanti all’intensità del PSG.

Il raddoppio: un missile sotto la traversa

Nonostante alcune occasioni non concretizzate, Kvara si è ripresentato al 67’: servito da un tocco illuminante di Mayulu, ha scaricato un destro potente sotto la traversa per il 3-0. Una “decima doppietta in carriera” che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e ha rappresentato un vero e proprio segnale di risveglio del georgiano.

PSG cinico e travolgente

Il Paris ha risposto alla vittoria del Lens con un match quasi perfetto: due tiri, due gol nel primo tempo, poi una serie di occasioni fino al tracollo del Rennes. Mayulu ha firmato il 2-0 con un diagonale chirurgico, mentre nel finale sono arrivati anche il gioiello a giro di Ibrahim Mbaye e la botta dalla distanza di Gonçalo Ramos. Con questo successo, la squadra di Enrique si porta in classifica di Ligue 1 ad un solo punto dalla vetta, prima della trasferta di Champions a Bilbao.

Safonov: il muro che tiene in piedi il PSG

In porta, Matvei Safonov — scelto al posto dell’infortunato Chevalier — ha risposto con una prestazione eccellente. Nel primo tempo ha negato due volte il vantaggio al Rennes, intervenendo su Lepaul e Rongier. Attento nelle uscite e sicuro nella distribuzione, il russo ha contribuito in modo determinante alla porta inviolata.

Le parole di Luis Enrique

Al termine dell’incontro, il tecnico spagnolo non ha nascosto la propria soddisfazione: “Certo! Una serata quasi perfetta! Siamo contenti. Abbiamo segnato 5 gol senza subirne nessuno. Il Rennes ha giocato molto bene e non ha meritato il punteggio. Siamo stati molto efficaci. È molto positivo.”