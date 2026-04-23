Psg, Kvaratskhelia alla Maradona salva Luis Enrique e rompe un tabù: "Credeva di essere in Champions"

Il georgiano grande protagonista del 3-0 con il Nantes che avvicina i parigini al titolo, doppietta e rigore realizzato che spezza un record negativo

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Aveva probabilmente ragione Capello. L’ex allenatore di Juve e Milan nel commentare il passaggio del turno in Champions del Psg aveva parlato a lungo di Kvaratskhelia, dicendo: “A Parigi Kvara è diventato più completo, correndo e pressando di più, mentre a Napoli il suo gioco era diventato più prevedibile, si accontentava“. Il georgiano al secondo anno nella capitale francese si è preso Parigi, doppietta ieri nel 3-0 al Nantes e raggiunta quota 16 gol stagionali. Sempre più vicino il titolo in Ligue1 e spezzato anche un singolare tabù.

Kvara immarcabile col Nantes

Ha giocato solo 66′, prima di essere sostituito, ma Kvara ha mostrato tutto il suo repertorio in quell’ora di gioco: due gol e un palo. E’ stato lui a sbloccare la gara al 13′ su rigore concesso grazie al Var che ha rilevato un fallo di mano di Yousuf sfuggito all’arbitro. Di destro Kvaratskhelia ha segnato spezzando un tabù. La squadra della capitale era infatti la peggiore del continente dal dischetto con sei errori su dodici tentativi.

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Magia alla Maradona

Col Nantes il Psg ha sofferto poco, solo uno spavento al 22′ quando Matthis Abline ha battuto Safonov con un tiro al volo di sinistro, ma il VAR ha annullato il gol del pareggio per un fuorigioco di pochi centimetri. A chiudere la storia ci ha pensato Douè con un gol da standing ovation. Poi è risalito in cattedra Kvara: il georgiano – che non si è lasciato benissimo col Napoli – ha regalato un momento di pura genialità con un gol alla Maradona: dopo un dribbling da destra a sinistra che ha eliminato tre giocatori del Nantes l’ex Napoli è riuscito a scavalcare Lopes con un pallonetto da applausi. Con questo successo il Paris Saint-Germain, che doveva dimenticare il ko con il Lione – ha ora un vantaggio di quattro punti sul Lens in testa alla classifica.

La gioia di Luis Enrique

Solo sorrisi a fine gara per Luis Enrique che ha elogiato Kvara: “Probabilmente pensava fosse una partita di Champions League (ride) . Più seriamente, è in momenti come questi che si vede il livello dei giocatori. Kvara è un giocatore di altissimo livello tutto l’anno. Questo è evidente nelle sue qualità tecniche, ma anche nel carattere che mostra in partita, nel modo in cui difende e si comporta. Gli errori dal dischetto? Sì, questa settimana abbiamo parlato con i giocatori dei rigori. Abbiamo dimostrato in passato di avere giocatori con la qualità per essere veri bomber, ma forse ci manca un vero specialista dei calci di rigore. Hakimi, Joao, Beraldo… ce ne sono molti altri.

Se conto, almeno dieci giocatori possono segnare senza essere necessariamente specialisti dei rigori. Oggi hanno scelto il migliore tra Ousmane, Beraldo e Kvara per calciare il rigore. Ho fiducia in tutti coloro che hanno questa capacità. Questa vittoria è importante per noi, ma visto come sta andando il Lens in campionato e lo slancio che ha in Coppa di Francia… È importante dimostrare che vogliamo vincere di nuovo, ma sarà dura perché ci sono ancora partite da giocare, soprattutto contro il Lens in trasferta”.