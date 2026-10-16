Dai 10 gol e 6 assist nella Champions vinta con il PSG alle recenti panchine: il georgiano ex Napoli che sogna il Pallone d’Oro non è più intoccabile per Luis Enrique

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La partita di Champions League contro il Manchester City doveva essere quella del rilancio per Kvaratskhelia. Invece, l’ex Napoli che sogna il Pallone d’Oro ha avuto un ruolo marginale nel 4-2 del PSG all’Etihad. Da protagonista assoluto della splendida cavalcata che la scorsa stagione ha consentito ai parigini di centrare il bis in Europa a riserva: che succede a Kvaradona? Qualcuno, sui social, inizia ad avanzare il sospetto che il tecnico asturiano gli stia riservando lo stesso trattamento di Donnarumma, eroe della prima Champions e poi ceduto proprio al City per accogliere il flop Chevalier.

Kvaratskhelia è un caso: la conferma contro il Manchester City

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Si può affermare che, dopo la sosta, siamo ancora nel campo delle coincidenze. Anche se, a guardare il rendimento di Kvaratskhelia in questo primo scorcio di stagione, siamo già oltre i tre indizi. Dopo aver giocato da titolare tutte e quattro le partite di Nations League con la Georgia senza lasciare il segno (due pareggi e due sconfitte per la sua nazionale, che non ha segnato neppure un gol), il 25enne è partito dalla panchina in Ligue 1 contro il Le Mans, dove peraltro è andato a bersaglio due minuti dopo il suo ingresso in campo.

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La stessa sorte gli è toccata nella successiva supersfida di Champions contro il Manchester City. Luis Enrique lo ha gettato nella mischia negli ultimi 24’: uno smacco per un candidato al Pallone d’Oro. Peggio ancora era andata nella precedente partita europea contro lo Slovan Bratislava, dove non ha potuto partecipare al festival del gol (6-1) perché rimasto in panchina.

PSG, le preoccupanti statistiche di Kvaradona

L’unico vero sussulto lo ha avuto alla prima stagionale contro l’Aston Villa, quando ha trascinato al successo il PSG in Supercoppa Europea con una prestazione degna del soprannome Kvaradona che gli fu attribuito a Napoli. Poi un solo gol al Le Mans e mai una partita per intero. Già, il georgiano è partito spesso dalla panchina oppure è stato sostituito a gara in corso. L’impressione è che il classe 2001, finora mai capace di incidere, stia pagando la concorrenza dei nuovi acquisti Ferran Torres e Akliouche.

Da candidato al Pallone d’Oro a riserva

Nella scorsa Champions League Kvaratskhelia ha collezionato 16 presenze, 10 gol e 6 assist, risultando decisivo nella cavalcata del PSG verso il secondo trionfo consecutivo nella competizione. Non solo: è stato premiato dall’Uefa come miglior giocatore del torneo, diventando il primo georgiano a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Un rendimento che gli è valso anche la candidatura al Pallone d’Oro, che sarà assegnato il 26 ottobre a Londra. La concorrenza è agguerrita: tra gli altri candidati figurano Kane, Dembelé, Mbappé, Lamine Yamal, Haaland, Messi, Rodri e Fabian Ruiz. Eppure, oggi, Kvara non è più intoccabile nelle gerarchie di Luis Enrique.

Luis Enrique lo sta scaricando come Donnarumma?

Il precedente che preoccupa i tifosi del PSG è quello di Gigio Donnarumma. Dopo aver contribuito in maniera determinante alla conquista della prima Champions della storia del club, il portiere, capitano della nazionale italiana, è stato scaricato da Luis Enrique nell’estate 2025, quando l’arrivo di Chevalier ha accelerato il suo addio. La situazione di Kvaratskhelia, almeno per ora, è diversa, ma il rischio è che l’epilogo possa essere identico. Le recenti panchine alimentano i dubbi, soprattutto l’ultima contro il Manchester City.