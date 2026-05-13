Psg: Kvaratskhelia regala la Ligue 1 a Luis Enrique, ma l’ex Napoli rischia la beffa anche vincendo la Champions

Il georgiano firma la rete che sblocca la partita in casa del Lens e permette ai parigini di vincere il campionato con un turno d’anticipo: ma anche trionfando in Europa non vincerà il Pallone d’Oro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo il percorso personale da record in Champions League, Kvicha Kvaratskhelia si toglie la soddisfazione anche di segnare il gol che consegna la Ligue 1 al Psg nello scontro al vertice in casa del Lens. Ora deve bissare il successo dell’anno scorso in Europa: anche se dovesse riuscirci, però, rischia di non arrivare al Pallone d’Oro.

Kvaratskhelia colpisce ancora: Ligue 1 al Psg

Dopo stasera sarà difficile sostenere che questo non sia il Psg di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, già trascinatore della squadra di Luis Henrique fino alla finale di Champions League, stasera si è presa un’altra fetta di cuore dei tifosi parigini mettendo il suo timbro sulla vittoria in casa del Lens che ha permesso al Psg di laurearsi campione di Francia per la 14a volta nella sua storia, la 12a negli ultimi 13 anni: suo il gol dell’1-0, seguito da una prestazione fatta di dribbling, scatti e sacrifico per la squadra, che ha poi raddoppiato con Mbaye al 93’. Lens al tappeto e Ligue 1 aritmeticamente dei parigini, primi con 76 punti a +6 sui rivali, quando manca una sola giornata alla fine del campionato.

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La perla di Kvaratskhelia contro il Lens

Kvaratskhelia ha colpito al 29’, su un’azione nata dalla specialità della squadra di Psg: il pressing. È Dembelé a propiziare il gol, la sua riaggressione sul povero Sarr manda in confusione il difensore del Lens che perde palla, poi è immediata la verticalizzazione del numero 10 parigino per Kvara, che entra in area, controlla di coscia e col destro trafigge il portiere Risser. Tutto troppo facile per la stella georgiana, che vede proseguire in Ligue 1 un periodo d’oro che aveva avuto i suoi highlights soprattutto in Champions, con i 7 gol in 7 partite, dai playoff alle semifinali col Bayern Monaco.

E dire che qualcuno lo aveva criticato per il rendimento in campionato, ma a due partite dalla fine della stagione – mancano l’ultima di campionato e la finale europea con l’Arsenal – è di 19 gol e 10 assist complessivi. Kvara, per chi l’avesse dimenticato, ha colpito anche nella finale di Intercontinentale col Flamengo, poi vinta ai rigori dal Psg.

Rischio beffa al Pallone d’Oro

Il grande obiettivo di Kvaratskhelia è naturalmente la seconda Champions League consecutiva con il Psg: dovesse centrarlo, magari trovando il gol anche in finale, il fronte di coloro che vorrebbero assegnargli il Pallone d’Oro, già piuttosto nutrito dopo le imprese europee del georgiano, crescerebbe ulteriormente. Ma tra l’ex Napoli e il premio di France Football, oltre che l’Arsenal, c’è un altro ostacolo, enorme: il Mondiale, a cui la sua Georgia non partecipa.

Negli anni in cui si disputa la Coppa del Mondo, la vittoria in Champions assume solitamente un peso minore nei criteri presi in considerazione dalla giuria del Pallone d’Oro, chiamata invece ad accendere i suoi riflettori sui migliori giocatori della rassegna Fifa. Kvaratskhelia al Mondiale non ci sarà: un rimpianto per lui e per gli amanti del calcio.