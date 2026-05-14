Psg, l'erede di Donnarumma l'eroe del titolo: Luis Enrique si prende il merito

Il portiere Safonov, che ha soffiato il posto a Chevalier, decisivo nel successo sul Lens che ha laureato per la quarta volta di fila il Psg campione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Chissà se durante la stagione qualche rimorso l’ha avuto Luis Enrique per aver sbolognato senza troppi problemi Donnarumma, che ora sta brillando al City. L’eredità di Gigio è stata durissima: nel corso della stagione si sono alternati tra i pali Chevalier, che avrebbe dovuto essere il titolare, Marin, che si è rivelato una piacevole sorpresa, e Safonov che è cresciuto col tempo e ieri è stato il protagonista assoluto nel 2-0 del Psg al Lens che ha regalato alla squadra di Luis Enrique il quarto titolo di fila in Francia. Il terzo consecutivo per il tecnico spagnolo: eguagliato il record per un allenatore del PSG (detenuto anche da Laurent Blanc con tre). Luis Enrique ha ora 11 trofei con il PSG, gli stessi di Laurent Blanc (che però non ha mai vinto la Champions).

Kvara dà il la al successo

Assieme ai miracoli di Safonov sono stati decisivi i gol di Khvitcha Kvaratskhelia (29′) e Ibrahim Mbaye (90’+3) ma il Psg ha sofferto molto. Se è riuscito a festeggiare il suo 14esimo titolo lo deve soprattutto alla superba prestazione di Matvei Safonov, autore di almeno 8 parate decisive. II Lens solo nel primo tempo ha tirato 14 volte in porta ma ha trovato nel portiere russo un ostacolo insormontabile.

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La serata magica di Safonov

Sostituito tra i pali del PSG contro il Brest da Renato Marin, Matvei Safonov ha riconquistato il posto da titolare per la trasferta a Lens. Il portiere russo ha dimostrato ancora una volta di essere il numero uno indiscusso del PSG. Nonostante i 25 tiri, di cui 10 in porta, del Lens, Safonov è rimasto lucido e ha effettuato otto parate decisive per sventare gli attacchi avversari. Solo Gianluigi Donnarumma, il 31 marzo 2024 contro il Marsiglia (10), e Keylor Navas, il 9 maggio 2021 contro il Rennes (9), hanno un record migliore in una partita di Ligue 1 tra i portieri del PSG sotto la proprietà qatariota .

La soddisfazione di Luis Enrique

Felice Luis Enrique che ora può concentrarsi solo sulla finale di Champions contro l’Arsenal: “È il più dolce e il più difficile dei tre titoli che abbiamo vinto. Il Lens ha fatto un lavoro fantastico. Ho visto tutte le partite che hanno vinto in questa stagione. È stata dura per noi. Questa stagione è stata molto insolita. Avevamo giocatori infortunati, come la maggior parte delle squadre, ma con pochissimo tempo per le vacanze quest’estate. È stato difficile da gestire.”

Poi l’elogio a Matvei Safonov: “È stato incredibile. Il Lens meritava un risultato migliore, ma questo è il calcio. Ricordo la partita di Coppa di Francia che abbiamo perso contro il Paris FC (0-1, 12 gennaio) . Abbiamo avuto l’80% delle occasioni e abbiamo perso. Se sono sorpreso dalla prova di Safonov? È sorprendente per voi, non per me. Ho sempre detto di avere tre portieri di altissimo livello. Abbiamo iniziato con Lucas Chevalier e poi abbiamo cambiato. Cerchiamo sempre di schierare i migliori giocatori per la squadra. E questo può cambiare, anche nel ruolo di portiere. Bisogna essere aperti a tutto ciò. I giocatori devono dare il massimo ogni giorno. Tutti i giocatori in campo dimostrano questo tipo di ambizione e capacità. Quando rappresenti il ​​PSG, devi dare il massimo. Poi l’allenatore ti dà l’opportunità di giocare o meno”.