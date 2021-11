PSG, la conferma di un compagno: Mbappé andrà via a fine stagione

27-11-2021 23:05

Ormai lo sanno anche i muri: Kylian Mbappé. stella francese classe 1998 del PSG, vuole lasciare Parigi al termine della stagione per andare a giocare nel Real Madrid. Nonostante l’opera di convincimento che sta portando avanti Leonardo e il fiume di banconote che gli viene proposto, il ragazzo ha ormai una sola idea in testa e non intende cambiarla.

La conferma arriva direttamente da un compagno di squadra, ovvero El Fideo Angel Di Maria a RMC Sport:

“Kylian sa che direzione vuole dare alla sua vita, alla sua carriera da giocatore. Ovviamente vorremmo dirgli di rinnovare, di non partire, ma queste sono decisioni personali”

OMNISPORT