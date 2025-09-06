PSG: la maledizione di Donnarumma colpisce Luis Enrique, il retroscena del passaggio al City

Saranno state le “fatture” di Donnarumma o si sarà sentito fischiare le orecchie, e non per il vento in bici. Mentre il portiere numero uno italiano si preparava al rientro in campo con la Nazionale, per Luis Enrique è arrivata la prima caduta stagionale, ma non col PSG bensì sulla bicicletta. L’allenatore del Paris Saint-Germain, reduce da un avvio di stagione brillante, ha subito un incidente mentre pedalava in Spagna. A causa della caduta ha riportato la frattura della clavicola ed è stato ricoverato in ospedale.
L’intervento e i tempi di recupero
Secondo quanto riportato dal club parigino, in un comunicato ufficiale, Luis Enrique dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica nei prossimi giorni. Nonostante lo stop, i media francesi sottolineano come il tecnico sia intenzionato a tornare in panchina già nella prossima gara di Ligue 1 contro il Lens, prima della sfida di Champions League con l’Atalanta.
Donnarumma al Manchester City: i retroscena di un affare tra emiri e sceicchi
L’ha detto Domnarumma in conferenza stampa a Coverciano: “Ognuno fa le proprie scelte”. E così è stato sia per il portiere italiano che per il club parigino. Infatti, il trasferimento di Gianluigi Donnarumma non si è deciso solo tra PSG e Manchester City, ma tra le stanze del potere di Doha e Abu Dhabi. L’emiro Al Thani (PSG) e lo sceicco Mansour (City) hanno dato vita a una vera battaglia diplomatica, con il Galatasaray a fare da terzo incomodo.
L’offerta del Galatasaray e l’insistenza dei turchi
Il club di Istanbul, infatti, ha provato a inserirsi con una proposta da 10 milioni di euro per il cartellino e un contratto da 15 milioni annui per il portiere. Tentativi vani, visto che l’obiettivo dichiarato di Donnarumma era approdare in Premier League.
Guardiola sceglie Gigio e saluta Ederson
La svolta è poi arrivata con la decisione di Pep Guardiola: dire addio a Ederson dopo otto anni e puntare tutto su Donnarumma. Anche il Fenerbahce ha tentato un colpo di scena, senza successo. Alla fine l’azzurro ha firmato un contratto da 12 milioni netti a stagione per cinque anni ma col club di Premier League.
L’italiano più pagato al mondo
Con questo accordo Donnarumma diventa dunque l’italiano più pagato in assoluto. Nel Manchester City è il secondo giocatore con l’ingaggio più alto, dietro soltanto a Haaland (20 milioni). Per confronto, in Serie A solo Vlahovic raggiunge cifre simili.