Il 18enne italiano entra nel finale dell’amichevole con il Manchester United e viene preferito a Chevalier: per il portiere francese l’avventura al PSG è al capolinea

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Goteborg, minuto 77, Luis Enrique chiama il cambio: esce Safonov, l’eroe dell’ultima stagione trionfale del PSG, entra il 18enne italiano Alessandro Longoni, ingaggiato dal Milan come terzo portiere. Non un esordio qualsiasi, perché dall’altro lato del campo c’è il Manchester United. E anche una scelta significativa quella di Luis Enrique, che lo ha preferito a Chevalier, l’estremo difensore voluto solo un anno fa al posto di Donnarumma e ora in lista di sbarco per fare spazio a Suzuki.

Longoni, debutto da sogno in PSG-Manchester United

All’Ullevi Stadion di Goteborg, in Svezia, si è giocata l’amichevole tra PSG e Manchester United. Un test particolarmente importante per la corazzata di Luis Enrique, trattandosi dell’ultimo appuntamento prima della Supercoppa Europea contro l’Aston Villa, in programma mercoledì 12 agosto a Salisburgo. Dopo il 3-0 subito dal Maiorca e con una rosa ancora falcidiata dalle assenze post Mondiali, il tecnico asturiano ha concesso per la prima volta minuti anche al giovane Longoni, eroe dell’Italia U17 ai Mondiali di categoria in Qatar nel 2025, quando parò due rigori nella finalina contro il Brasile contribuendo al terzo posto finale. Al Milan dai Pulcini, la sua ascesa, nonostante un talento indiscusso, si è interrotta nell’ultima stagione. Il classe 2008 non ha rinnovato il contratto in scadenza e il PSG ha fiutato l’affare, ingaggiandolo a costo zero.

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In campo con Kvaratskhelia: com’è andato l’esordio di Longoni

Longoni è entrato al minuto 77 al posto del russo Safonov, sul punteggio di 1-1. Dopo pochi secondi dall’inizio del match Mbaye ha sbloccato il risultato, poi Mbeumo ha pareggiato al 32’. Il risultato non è più cambiato e il baby Donnarumma non è stato chiamato a particolari interventi. Nel finale, però, il Manchester United si è più volte affacciato dalle sue parti. In due occasioni Bruno Fernandes ha sfiorato il palo, mentre la volée di Amass è terminata alta sopra la traversa. Solo in pieno recupero, invece, si è acceso Kvaratskhelia: l’ex Napoli si è accentrato per poi scagliare un destro terminato non di molto a lato. Insomma, un sabato speciale per Longoni, alla sua prima uscita con la squadra che ha vinto le ultime due edizioni della Champions League e che tra pochi giorni proverà a servire il bis anche in Supercoppa.

La scelta di Luis Enrique è una sentenza su Chevalier

Longoni è stato preferito a Chevalier, che invece aveva sostituito Safonov nella precedente amichevole contro il Maiorca, commettendo anche una papera. La decisione di Luis Enrique è stata interpretata dalla maggior parte dei tifosi del PSG come una bocciatura nei confronti dell’ex Lille, che, dopo aver perso il posto a favore del portiere russo, non è stato neanche convocato ai Mondiali da Deschamps. Inoltre, l’imminente arrivo del giapponese Suzuki dal Parma chiude ogni speranza di permanenza all’ombra della Torre Eiffel.

Luis Enrique l’ha rifatto: Chevalier come Donnarumma

Sembra un film già visto nella capitale francese. Solo un’estate fa Luis Enrique liquidava Donnarumma, eroe della prima storica Champions del PSG, per accogliere Chevalier, ritenuto più abile nella costruzione dal basso e nello smistare il pallone con i piedi. Un anno dopo, l’avventura del portiere acquistato dal Lille per 50 milioni di euro è già essere arrivata al capolinea.