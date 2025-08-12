Psg, la verità di Luis Enrique sul caso Donnarumma e la replica al veleno di Gigio: "Deluso e amareggiato"

Alla vigilia della Supercoppa Europea, ecco le attesissime parole di Luis Enrique su Donnarumma. Il tecnico del Psg non si sottrae e fa chiarezza sui motivi che lo hanno spinto a escludere il capitano della Nazionale italiana dalla lista dei convocati per la sfida di Udine contro il Tottenham.
- Psg, parla Luis Enrique: la verità su Donnarumma
- Non solo il contratto dietro lo scontro col club
- La confessione di Luis Enrique su Gigio
- Ora è finita davvero: l'addio al veleno di Donnarumma
Psg, parla Luis Enrique: la verità su Donnarumma
Inutile girarci intorno: la Supercoppa Europea sarà pure un trofeo ambito, ma gli occhi e le orecchie dei tifosi italiani e francesi erano tutti puntati sulla conferenza stampa della vigilia di Luis Enrique. Perché Donnarumma, protagonista assoluto della cavalcata che si è conclusa con la storica conquista della Champions League, è stato addirittura escluso dalla lista dei convocati per la partita di domani?
Che il rapporto tra il tecnico e il portierone di Castellammare di Stabia non fosse idilliaco, non è certo un mistero. E la scelta di puntare su Chevalier come nuovo numero uno è stata la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’ex Barcellona è finalmente uscito allo scoperto dicendo tutto sulla rottura con Gigio.
Non solo il contratto dietro lo scontro col club
Chevalier non è certo frutto di un colpo di fulmine dell’ultima ora. Come raccontato dai media francesi, il Psg era da mesi sulle tracce del portiere del Lille, a testimonianza del fatto che il club aveva ormai le idee chiarissime sulla situazione contrattuale di Donnarumma, in scadenza nel prossimo giugno.
Luis Enrique, a caccia di un estremo difensore con i piedi di un regista, aveva da tempo bocciato l’azzurro e, per certi versi, lo ha confermato oggi ai microfoni di Sky Sport: “Sono decisioni che dobbiamo prendere quando si parla di giocatori di questo livello e di cui mi prendo la responsabilità al 100%”. Tradotto: ha scelto lui di silurare il portiere campione di Francia e d’Europa.
La confessione di Luis Enrique su Gigio
Non ci gira certo intorno, l’ex ct della Spagna. E confessa: “Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo ed è ancora meglio come persona. Ma cercavamo un portiere diverso”.
Ed ecco la decisione di investire 40 milioni più ricchi bonus per Chevalier. “Questa è la vita dei calciatori” ha chiosato l’allenatore del Paris Saint-Germain, che si affiderà subito al nuovo acquisto per provare ad aggiudicarsi il primo trofeo della stagione.
Ora è finita davvero: l’addio al veleno di Donnarumma
Ed ecco il post che pone definitivamente un punto sull’avventura ai piedi della Torre Eiffel di Gigio. Su Instagram tutta la sua delusione per come è finita: “Speciali tifosi del Paris, dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra” ha scritto Donnarumma.
“È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato. Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi”.