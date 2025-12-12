Psg, Luis Enrique come con Donnarumma: ora Safonov minaccia Chevalier, è di nuovo caos portieri

Proprio come successo l'anno scorso il tecnico asturiano apre la rivalità tra i portieri: il russo ci riprova col nuovo acquisto dopo aver fallito con Gigio

Corsi e ricorsi storici. Luis Enrique ci ricasca e rischia di generare un nuovo caos portieri al Paris Saint-Germain. Se la scorsa stagione ebbe il coraggio di preferire Safonov a Donnarumma, salvo poi tornare sui suoi passi e vincere la Champions League proprio grazie alle parate di Gigio, oggi il russo insidia il nuovo acquisto Chevalier, più volte criticato dai tifosi per i suoi errori.

Psg, Luis Enrique ci ricasca: si va verso un Donnarumma bis?

Premessa: Safonov è stato schierato titolare nelle ultime due partite contro Rennes e Athletic Bilbao in Champions per via dell’infortunio alla caviglia subito da Chevalier a causa dell’entrataccia di Lamine Camara nel corso della sfida col Monaco.

L’erede di Donnarumma è ormai recuperato, ma in occasione della prossima sfida di campionato contro il Metz potrebbe accomodarsi in panchina. Coincidenza: proprio di questi tempi, un anno, fa il tecnico asturiano lanciò il russo al posto del capitano della Nazionale perché ritenuto più abile a giocare coi piedi, ma la papera in Europa contro il Bayern Monaco lo convinse – per sua fortuna vista poi com’è andata al PSG – all’immediata retromarcia.

Il tecnico apre la rivalità tra Safonov e Chevalier

Il classe 1999 ex Krasnodar ha incassato gli elogi di Luis Enrique – uno che generalmente non ama soffermarsi sui singoli – nella conferenza stampa della vigilia della sfida col Metz. “Safonov ha ha saputo aspettare il suo momento, dimostrando di essere pronto” ha detto l’ex ct della Spagna. Quindi ha confermato che Chevalier è arruolabile.

“Ha avuto questo piccolo infortunio, ma è tornato e oggi si è allenato come al solito. In questa situazione, abbiamo potuto vedere un altro giocatore che non giocava dall’inizio della stagione: Safonov. Ha dimostrato il suo livello, la sua professionalità e la sua personalità. Ho molta fiducia in tutti i portieri: è importante per me e per tutti i giocatori sapere che bisogna farsi trovare pronti quando si presenta un’opportunità, e Safonov l’ha colta”. Come capitato (senza successo) con Donnarumma, il russo proverà a scalzare anche il nuovo portiere dei campioni di Francia e d’Europa.

Un investimento da tutelare

Al-Khelaifi ha staccato un assegno da 40 milioni per soffiare Chevalier al Lille, per cui l’investimento sostenuto per il classe 2001 è da tutelare. Anche Deschamps, ct della Francia, è spettatore interessato, dal momento che Lucas è il vice di Maignan nella nazionale che s’appresta ad affrontare i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti.

In tal senso, la partita col Metz può dire tanto: certo è che Chevalier – oggi – è meno titolare rispetto a quando è stato ingaggiato con tanto di benservito a Donnarumma, rimpianto tuttora da tanti tifosi della squadra parigina.