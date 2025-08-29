Psg, Luis Enrique invita Donnarumma a sloggiare: lo spagnolo senza mezzi termini in conferenza 

Il tecnico ha ribadito che il portiere non rientra più nel suo progetto, ma per il trasferimento al City manca ancora un tassello

A tre giorni dalla fine del mercato, Luis Enrique ha invitato pubblicamente Gigio Donnarumma a fare le valigie e lasciare il Psg: esplicita la dichiarazione del tecnico spagnolo nella conferenza alla vigilia della partita col Tolosa in Ligue 1.

Donnarumma ai margini nel Psg

Che Luis Enrique ritenesse l’esperienza di Gigio Donnarumma al Psg un capitolo ormai chiuso, lo si era capito già dalla finale di Supercoppa Europea, per la quale il portiere della Nazionale italiana non era stato neanche convocato. Donnarumma ha poi vissuto un’esclusione identica per le gare contro Nantes e Angers, in cui il tecnico spagnolo ha confermato il neo-acquisto Lucas Chevalier come portiere titolare. E oggi, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Ligue 1 contro il Tolosa, Luis Enrique ha rincarato la dose, invitando di fatto Donnarumma a sloggiare da Parigi.

L’invito di Luis Enrique a Donnarumma

A una prima domanda su Donnarumma, Luis Enrique ha risposto affermando di non conoscere quale sarà il futuro del portiere. Poi, incalzato sull’argomento, ha chiarito il suo pensiero. “Come finirà? Dipende dal mercato, dal giocatore, dagli altri club, dagli agenti – ha dichiarato il tecnico del Psg prima di scaricare del tutto il portiere italiano – . Noi continuiamo come al solito. Spero che trovi una soluzione perché sarebbe la cosa migliore per lui”.

La situazione col City

La soluzione più probabile, a questo punto, sarebbe il trasferimento al Manchester City, che ha già presentato al Psg un’offerta da 30 milioni di euro per Donnarumma, a fronte di una richiesta iniziale di 50 milioni del club campione d’Europa in carica. Secondo SportMediaset, i parigini avrebbero anche accettato la proposta dei Citizens, che però prima di chiudere l’operazione vorrebbero liberarsi di Ederson, nel mirino del Galatasaray. Donnarumma, dal canto suo, non vede l’ora di riparare in Premier League: quella per il trasferimento al City rischia però di diventare una corsa contro il tempo.