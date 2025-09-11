PSG, Luis Enrique operato dopo l'incidente in bicicletta: a rischio per l'Atalanta, ecco chi lo sostituirà

Il tecnico asturiano operato con successo dopo la caduta in bici che gli ha causato la frattura della clavicola: ecco quali partite potrebbe essere costretto a saltare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Emergono novità sulle condizioni di salute di Luis Enrique, che venerdì scorso è rimasto vittima di una grave incidente in bicicletta che gli ha causato la frattura della clavicola. Il tecnico del PSG è stato sottoposto a un intervento chirurgico in Spagna, che lo costringerà a una cauta ripresa. La notizia interessa da vicino l’Atalanta, che debutterà in Champions proprio contro i campioni d’Europa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

IL PSG torna in campo, ma senza Luis Enrique

Dopo la pausa riservata gli impegni delle nazionali, ieri il Paris Saint-Germain ha ripreso gli allenamenti senza Luis Enrique, ma agli ordini del suo braccio destro Rafel Pol. Tocca al secondo assumere le redini della corazzata transalpina, nell’attesa che l’allenatore asturiano si rimetta in sesto in seguito alla caduta in bicicletta che lo mette a rischio per i prossimi impegni della sua squadra.

Il club parigino ha mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni di salute dell’ex ct della Spagna, limitandosi a comunicare l’incidente di cui è stato vittima. Oggi arrivano aggiornamenti: come riferisce As, Luis Enrique è stato operato in patria per via della frattura della clavicola riportata.

Come sta l’allenatore: ci sarà contro l’Atalanta?

L’intervento è riuscito con successo, ma l’allenatore che ha vinto l’ultima edizione della Champions League e che ha scaricato Donnarumma a favore di Chevalier necessita di un periodo di convalescenza prima di riprendere l’attività a pieno regime. Certo il forfait per l’incontro di domenica contro il Lens, valevole per la quarta di Ligue 1; a forte rischio anche la sua presenza anche in vista dell’esordio in Europa al Parco dei Principi contro l’Atalanta.

Le due squadre si affronteranno mercoledì 17 settembre alle 21:00: Luis Enrique scalpita, ma l’infortunio subìto richiede calma e niente passi affrettati. Dunque, contro la Dea potrebbe toccare ancora a Pol.

Chi è Rafel Pol, vice fidato di Luis Enrique

Il numero 2 dell’ex allenatore della Roma è anche uno dei suoi più stretti e fidati collaboratori. I due si conoscono da tempo, da quando Pol, 38 anni, era un promettente preparatore atletico. Diverse le esperienze condivise, tra cui anche quella poco felice nella Capitale.

Poi, dal 2022, ovvero durante l’ex da ct della Spagna di Luis Enrique, il passaggio a vice e il trasferimento ai piedi della Torre Eiffel dove hanno scritto la storia asfaltando l’Inter 5-0 nella finale di Champions che si è disputata a Monaco di Baviera.