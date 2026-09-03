Luis Enrique tuona sul Pallone d’Oro: “Deve andare al PSG”. Ma il premio a Kvaratskhelia sarebbe un problema

Il tecnico spagnolo non fa nomi ma spinge il Pallone d’oro verso uno dei suoi giocatori. Una vittoria di Kvaratskhelia però potrebbe essere un problema per il club parigino

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il PSG è la squadra da battere in Europa. Due Champions League di fila per la squadra allenata da Luis Enrique che ora manda un messaggio anche alla rivista France Football, incaricata di scegliere il vincitore del Pallone d’oro. Il tecnico spagnolo non vuole sentire ragioni, deve essere uno dei suoi giocatori ma forse è meglio che non sia Khvicha Kvaratskhelia.

Il Pallone d’oro al PSG

A chi andrà il pallone d’oro nella prossima stagione? Nell’anno dei Mondiali, i risultati di solito vengono condizionati da quanto avvenuto nella manifestazione più importante dedicata alle nazionali. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monaco in programma venerdì 4 settembre, Luis Enrique è molto netto sulla decisione finale: “Chi deve vincere il Pallone d’Oro? Di solito non sono interessato a questa cosa, dico solo che deve essere un giocatore del PSG. Nella nostra squadra ci sono giocatore che hanno vinto di tutto, visto che lo scorso anno abbiamo vinto la Champions per la seconda volta di fila. C’è Fabian Ruiz che ha vinto il Mondiale e Dembelé che ha conquistato il premio lo scorso anno. Quindi il vincitore deve essere uno dei nostri”.

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La cessione di Barcola

Una delle grandi operazioni dell’ultimo mercato è senza dubbio legate al trasferimento di Bradley Barcola dal Psg al Liverpool per 125 milioni di euro più bonus. Luis Enrique perde una pedina importante ma rimane soddisfatto del mercato fatto dal suo club: “Penso che alla fine ci guadagnino tutti. Lui voleva andare via perché voleva avere maggiore importanza nella squadra che è una cosa che non posso concedere a nessuno. E’ stato importante per noi, tutti gli vogliono bene ed è una persona incredibile. Ma fa parte della vita vedere partire anche i giocatori importanti”.

Il caso Kvaratskhelia

Fabian Ruiz, Dembelè…questi i nomi citati da Luis Enrique riguardo al possibile vincitore del Pallone d’Oro. Il tecnico forse per una dimenticanza non fa il nome di un altro serio candidato come Khvicha Kvaratskhelia. E negli ultimi giorni l’ex giocatore del Napoli è stato al centro dei discorsi in Francia riguardo il rinnovo del suo contrato. E per un paradosso, una sua vittoria potrebbe quasi essere un problema per il PSG. Il georgiano è stato senza dubbio il giocatore di maggiore impatto in Champions League con giocate e gol decisivi, e anche se per lui non c’è stata la vetrina del Mondiale rimane uno dei possibili candidati. Il PSG però vuole provare a mettere nero su bianco le cifre del suo contratto prima della decisione definitiva di France Football che assegnerà il premio il prossimo 26 ottobre a Londra. In caso di vittoria Kvara, infatti, avrebbe una posizione decisamente di vantaggio nelle contrattazione, situazione che il PSG vorrebbe evitare.