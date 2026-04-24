PSG, Luis Enrique perde la pazienza su Chevalier e Mondiali: alta tensione in sala stampa

Conferenza stampa al vetriolo alla vigilia della 31a giornata di Ligue 1 contro l'Angers: il tecnico asturiano infastidito da alcune domande dei giornalisti

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Luis Enrique perde la pazienza in sala stampa. Alla vigilia della partita di Ligue 1 contro l’Angers, l’allenatore del PSG si è reso protagonista di un acceso confronto con i giornalisti. A infastidire il tecnico asturiano le domande su Lucas Chevalier, il portiere voluto al posto di Gigio Donnarumma, e sul Mondiale.

PSG, Luis Enrique infastidio dal caso Chevalier

Nasser Al-Khelaïfi non ha badato a spese per accontentare Luis Enrique, che la scorsa estate aveva chiesto espressamente l’arrivo di Chevalier. Il PSG ha investito oltre 50 milioni di euro per strapparlo al Lille, ma finora l’operazione si è rivelata disastrosa. Il 24enne portiere francese, infatti, non gioca dal 23 gennaio ed è stato scavalcato nelle gerarchie dal russo Matvey Safonov.

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Ai piedi della Torre Eiffel cresce il dubbio sul suo futuro immediato: avrà un’altra chance prima della fine della stagione? Magari proprio contro l’Angers, nella partita della 31a giornata di Ligue 1 che precede l’andata della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. Risposta secca, quella di Luis Enrique. “Il calcio è incredibile. Avete criticato Chevalier costantemente durante la prima metà della stagione, mentre io lo difendevo. Ora la domanda è quando giocherà”.

Mondiali e Vitinha, nervi tesi

Non solo Chevalier. Anche le domande sulla gestione dei giocatori in vista del Mondiale hanno infastidito non poco il tecnico del PSG. “Gestire i minuti dei giocatori che andranno al Mondiale? Sono l’allenatore del PSG. Del resto non me ne frega niente”, ha tagliato corto.

Altra risposta lapidaria sulle condizioni di Vitinha, infortunatosi alla caviglia nel corso della partita persa contro il Lione e a forte rischio per la super sfida col Bayern: “Mi hai fatto la stessa domanda due giorni fa. Non è cambiato nulla”.

La parabola complicata di Chevalier

Chevalier è da tempo diventato un caso. Non solo per le prestazioni deludente, ma anche per presunte tensioni interne allo spogliatoio con alcuni big della squadra parigina. Lucas attende una nuova occasione, forse proprio contro l’Angers. Ma sa che non può più sbagliare: in gioco c’è la convocazione al Mondiale.

Solo un anno fa ‘il giustiziere di Donnarumma‘ era considerato in corsa per insidiare Mike Maignan, oggi rischia addirittura di scivolare fuori dalla lista di Didier Deschamps, che osserva attentamente la situazione.