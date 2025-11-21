Psg, da Luis Enrique scatto di nervi con la stampa: sfuriata in diretta, c’entra il Pallone d’oro?  

Il tecnico sbotta con i giornalisti che gli chiedono dell’importanza dei singoli: “Troppo clamore attorno ai premi individuali, questo è un gioco di squadra”

Il Psg è primo in classifica in Ligue 1 e tra le prime 8 della Champions League, ma Luis Enrique non è affatto tranquillo: il tecnico si è lasciato andare a uno sfogo in conferenza stampa dovuto probabilmente ai problemi che l’assegnazione del Pallone d’Oro potrebbe aver portato nello spogliatoio parigino. “Si parla troppo dei premi individuali, questo è un gioco di squadra”, ha sbottato Lucho.

Psg, lo scatto di nervi di Luis Enrique

Guardando i risultati del suo Psg, Luis Enrique avrebbe poco di cui preoccuparsi. La formazione parigina è prima in classifica in Ligue 1 – anche se il Marsiglia di Roberto De Zerbi e la rivelazione Lens sono a soli 2 punti di distacco – e in Champions League occupa la 5a posizione, quindi oggi sarebbe tra le squadre proiettate direttamente agli ottavi di finale. Eppure Lucho è apparso molto nervoso nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della partita contro il Le Havre, durante la quale si è lasciato andare a uno scatto di nervi contro i giornalisti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Luis Enrique arrabbiato per una domanda

A scatenare Luis Enrique sono state le ripetute domande sulle individualità del Psg. Il tecnico ha schivato quella di un cronista che gli chiedeva di giudicare il peso di Fabian, Vitinha e Joao Neves per il Psg, poi si è apparso nettamente stizzito quando un altro giornalista ha insistito per avere un commento alle prestazioni del giovane portoghese. “Non so quanto sia importante Joao – ha risposto Lucho -. Se rispondo su di lui, la prossima domanda sarà: ‘e dove metti Fabian?’ ‘E Mayulu dove lo fa giocare?’ E diventano problemi per l’allenatore”.

L’allusione al Pallone d’Oro

Continuando nel suo sfogo, però, Luis Enrique ha finito per confessare quale sia la sua reale preoccupazione. “Sono molto felice di avere questa squadra, questi giocatori – ha detto il tecnico del Psg -. Ma sono anche un po’ preoccupato, perché c’è molto rumore attorno alla squadra e ai premi individuali”. Luis Enrique non ne ha parlato apertamente, ma la sua è sembrata una chiara allusione al Pallone d’Oro: nella lista dei 30 candidati al premio, vinto da Ousmane Dembelé, figuravano infatti 8 giocatori del Psg più l’ex Gigio Donnarumma.

Guardare al futuro

Lucho non l’ha detto esplicitamente, ma dalle sue parole pare che la corsa al Pallone d’Oro abbia finito in qualche modo per danneggiare gli equilibri interni allo spogliatoio del Psg. “Questo è un sport di squadra – ha aggiunto il tecnico spagnolo – Serve la giusta mentalità ed essere pronti a lavorare come squadra”. Infine, Luis Enrique ha invitato il Psg a guardare avanti e non ai successi del passato. “Questa stagione è diversa perché c’è molto appagamento. E questo mi preoccupa, perché non voglio parlare del passato, ma del futuro. Parliamo meno dei premi, più della concentrazione su ciò che vogliamo” .