Gli errori dei portieri parigini nell'amichevole contro il Maiorca spingono Luis Enrique ad accelerare per Suzuki: cosa cambia per la Juventus nella corsa al giapponese

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Si complica la corsa della Juventus per Zion Suzuki, il portiere che tanto “garba” a Luciano Spalletti. La strada per arrivare al giapponese è sempre più in salita non solo per le richieste del Parma, ma anche per l’inserimento del PSG. Dopo la figuraccia in amichevole contro il Maiorca, caratterizzata dagli errori di Safonov e Chevalier, Luis Enrique potrebbe infatti accelerare per assicurarsi un nuovo numero uno o comunque una valida alternativa al russo.

PSG, disastro col Maiorca: male Safonov e Chevalier

Premessa: dell’undici titolare che ha conquistato la Champions League per la seconda volta consecutiva battendo l’Arsenal ai rigori, contro gli spagnoli erano presenti soltanto Safonov e l’ex Napoli Kvaratskhelia. Allo stadio Son Moix, Luis Enrique ha puntato soprattutto sui giovani, in attesa di riabbracciare i tanti nazionali ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive selezioni ai Mondiali. Ne è nata così una serata da ricordare per il Maiorca di Luis Garcia, formazione di Segunda Division, capace di mandare al tappeto i campioni d’Europa con un roboante 3-0 sfruttando alcune clamorose disattenzioni difensive.

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A sbloccare la partita è stato l’attaccante ex Cagliari Luvumbo, che al 21’ ha sorpreso Safonov sul primo palo con una conclusione ravvicinata da posizione defilata. Prima dell’intervallo è arrivato anche il raddoppio firmato da Virgili, autore di un pallonetto sul quale il portiere russo avrebbe potuto sicuramente intervenire meglio. Nella ripresa è entrato Chevalier, ma il francese ha mostrato di non essersi lasciato la crisi alle spalle. Sul colpo di testa non irresistibile di Raillo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ex Lille è apparso spaesato: dopo un movimento goffo che gli ha fatto perdere il tempo dell’intervento, si è limitato a seguire con lo sguardo il pallone terminare in rete.

Luis Enrique cambia strategia: la decisione su Suzuki

Dopo la battuta d’arresto contro il Maiorca, il PSG potrebbe decidere di accelerare per Suzuki, rischiando così di beffare la Juventus, da settimane sulle tracce del portiere giapponese. Le risorse economiche dei bianconeri, che hanno già compiuto uno sforzo importante per acquistare Kolo Muani proprio dal club parigino, non sono paragonabili a quelle a disposizione della club di Nasser Al-Khelaifi.

Per convincere il Parma a cedere il suo numero uno, i parigini dovranno migliorare la prima offerta da 33 milioni di euro e avvicinarsi il più possibile ai 40 milioni richiesti dagli emiliani. Una distanza che i campioni d’Europa sono in grado di colmare piuttosto facilmente, mentre – in questa fase – Carnevali e Massara hanno prima bisogno di vendere.

Juventus, rischio beffa: il PSG può soffiare il portiere a Spalletti

Nei giorni scorsi era emersa l’ipotesi che il Paris Saint-Germain potesse prendere Suzuki per poi girarlo in prestito alla Juventus, favorendone così il percorso di crescita e garantendogli maggiore continuità. Lo scenario, però, potrebbe essere cambiato dopo le incertezze mostrate dai due portieri parigini. Non è infatti da escludere che il giapponese possa approdare alla corte di Luis Enrique non come semplice alternativa a Safonov, ma per giocarsi subito una maglia da titolare.

Del resto, la recente gestione del tecnico spagnolo, da Donnarumma in poi, ha dimostrato come al PSG non esistano gerarchie intoccabili né certezze assolute tra i pali. Andasse così, alla Juventus, che non è invece interessata al prestito di Chevalier, non resterebbe che puntare tutto su Vicario, inserito nella lista dei partenti da De Zerbi e desideroso di rientrare in Serie A.