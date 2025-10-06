Psg, la maledizione di Mbappè si abbatte su Luis Enrique, la scusa del tecnico

Ethan Mbappé toglie la vittoria al Psg ed esulta come il fratello, che lo applaude dagli spalti. Luis Enrique torna in vetta, ma con qualche rimpianto

Il Paris Saint-Germain torna in solitaria in vetta alla classifica della Ligue 1, ma con qualche rimpianto. Dopo la sconfitta del Lione, i parigini potevano approfittarne per il primo tentativo di fuga della stagione. Ma a negargli lo strappo è stata una vecchia conoscenza della squadra di Luis Enrique, ovvero Ethan Mbappé. Il fratello d’arte ha segnato il gol del pareggio nel finale della sfida tra Lille e Psg, rispondendo alla magnifica punizione di Nuno Mendes che aveva sbloccato la sfida. E sugli spalti del Pierre Mauroy c’erano degli ospiti speciali.

Kylian Mbappé, l’esultanza al gol contro il Psg

A sostenere il fratello, in tribuna c’era anche Kylian Mbappé, insieme a suo padre. L’attuale stella del Real Madrid si è dato alla pazza gioia quando il fratello minore ha messo il pallone alle spalle di Chevalier, il rimpiazzo di Donnarumma ed ex della partita. Ethan è entrato in campo dalla panchina all’81’, e appena cinque minuti dopo stava esultando per il gol del pareggio proprio con l’iconica posa del fratello, con le mani sotto le ascelle.

Dire che Kylian non si sia lasciato bene con i parigini è un eufemismo: ci sono ancora delle cause in corso e certi attriti non spariranno mai, quindi l’esultanza piena di gioia sugli spalti al gol del fratello contro la sua ex squadra non lascia sorpreso nessuno. Ethan Mbappé dunque determina una battuta d’arresto per il Psg dopo la vittoria importantissima all’ultimo minuto in Champions League contro il Barcellona.

Ethan Mbappé: una media gol spaventosa e gli elogi di Luis Enrique

Ethan Mbappé aveva saltato le prime tre giornate di campionato per un problema muscolare, ma ha già dato ottimi segnali di ripresa. Quello segnato contro il Psg è il secondo gol in campionato in appena 32 minuti complessivi in campo, una media di un gol ogni 16 minuti. Il rendimento del classe 2006 sta crescendo, per non dover diventare solamente “il fratello di…”. Anche se il supporto di Kylian è sempre stato fondamentale per Ethan. Lo ha aiutato nei suoi primi passi al Psg, per poi lasciarlo andare quando ha deciso di firmare per il Real Madrid e lui al Lille.

Nella conferenza stampa post partita, Luis Enrique ha giustificato così il gol del pareggio: “Chevalier? Ha subito un gol da Ethan [Mbappé, ndr]. Sono contento per lui perché è un ottimo giocatore con un tiro molto buono”. L’allenatore spagnolo è stato il primo a dargli fiducia facendolo esordire in campionato e convocandolo per la prima volta in Champions League nella stagione 23/24, quando aveva 17 anni. Luis Enrique prosegue: “La palla è finita tra le gambe di Beraldo ed è stato un po’ difficile per Lucas. È stata una partita molto intensa emotivamente. È stato concentrato per tutto il tempo, abbiamo molta fiducia in lui”. Ritrovare la sicurezza che ha dato Donnarumma negli ultimi anni sarà difficile per il reparto difensivo del Psg.

“Meritavamo di più, ma dobbiamo accettare il risultato”

In conferenza, all’ex allenatore della Roma viene chiesto cosa è mancato alla sua squadra per poter vincere contro il Lille, forse alludendo ai tanti infortunati che Luis Enrique ha dovuto lasciare a casa: “Cosa ti è mancato in questa partita per vincere? Niente! Abbiamo fatto tutto il necessario, abbiamo creato più occasioni dei nostri avversari. Abbiamo dato priorità alla salute dei giocatori, perché questa settimana è stata difficile dopo la partita di Barcellona, ​​c’era stanchezza”. Anche se poi elogia lo stile di gioco della squadra di Genesio: “Mi piace il modo in cui gioca il Lille; sono una squadra mobile, ed è difficile pressarli. Con questa squadra così giovane, tutti dovrebbero essere congratulati, soprattutto Quentin [Ndjantou, ndr], è stato sensazionale. Ha dimostrato carattere, una forte personalità. Penso che meritassimo qualcosa in più, ma dobbiamo accettare il risultato”.