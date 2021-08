PSG, Mbappe: rivoluzione a fine agosto

La storia d’amore tra il PSG e Mbappe sembra ormai arrivata alle battute finali, col giovane francese che sogna ormai di vestire la camiseta blanca del Real Madrid. Come rivela il quotidiano iberico AS, gli spagnoli hanno un’idea ben precisa: il 30 agosto presenteranno una super offerta al Paris Saint-Germain che oscilla tra i 130 e i 170 milioni di euro, con l’obiettivo di portare via il fuoriclasse francese a un anno dalla scadenza del suo contratto con il club di Al-Khelaifi.

Le Merengue contano su due fattori principali: la voglia di Mbappe di vestire di blanco e il suo contratto in scadenza tra 10 mesi. Al più tardi, il Campione del Mondo 2018 arriverà in Spagna con un anno di ritardo.

OMNISPORT | 21-08-2021 18:47