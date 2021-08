Come riportato dal The Sun, Messi, al termine del match contro il Reims (2-0 per il PSG, doppietta di Mbappé), ha regalato un momento indimenticabile all’avversario Rajkovic.

Il portiere del Reims ha chiesto alla Pulce una foto ricordo con il suo figlioletto tra le braccia dell’argentino. Richiesta esaudita e foto ricordo nello smarthphone del 25enne portiere per sempre.

OMNISPORT | 30-08-2021 07:54