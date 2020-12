Il futuro di Messi è al centro di mille voci di mercato. Neymar è uscito allo scoperto. Vuole tornare a giocare con l’argentino. I tifosi del PSG sognano, il prossimo anno, il duo d’attacco formato da Neymar e Messi.

Leonardo, a Canal+, si è soffermato sulla questione Messi: “E’ un giocatore del Barcellona. Quando parlano dei nostri giocatori, non siamo contenti. Per questo non parliamo di giocatori che non sono nostri. Non è il momento”.

OMNISPORT | 06-12-2020 09:20