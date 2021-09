Psg, Messi si infuria per il cambio

Caso Messi al Lione: la Pulce è stata sostituita al 76′ della partita tra il Paris Saint Germain e il Lione, sul risultato di 1-1, per fare posto ad Hakimi. L’ex Barcellona non l’ha presa bene, e all’uscita dal campo non ha stretto la mano all’allenatore Maurizio Pochettino, che gliel’aveva tesa.

Il Psg è poi riuscito ad imporsi per 2-1 grazie alla rete di Mauro Icardi nel finale di partita. Seconda partita tra i pali della porta transalpina per Gianluigi Donnarumma.

OMNISPORT | 19-09-2021 23:13