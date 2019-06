Psg-Milinkovic, Tare sbotta e nega tutto

A poche ore dall’indiscrezione diffusasi in Francia riguardo il possibile trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic al Psg è arrivata la secca smentita del direttore sportivo della Lazio Igli Tare, che ha parlato a 'Le Parisien': "Queste sono solo voci messe in giro dai giornali, un'offerta per lui da parte del PSG non è arrivata”.

Tare ha poi ribadito la volontà del club biancoceleste di tenere in rosa il centrocampista serbo: “Quanto costa? Non so il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non sia concreto o reale. Solo solo storie. Non abbiamo necessità di venderlo".

Lo stesso Milinkovic sembra comunque preferire un’altra soluzione rispetto al Psg, aspettando le eventuali mosse di Juventus e Real Madrid.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 26-06-2019 22:15