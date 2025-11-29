PSG, intervento killer di Camara su Chevalier: attimi di terrore nel match col Monaco. Il portiere: “Ho temuto per la mia carriera”

La formazione di Luis Enrique si arrende sul campo del Monaco ma fa discutere il giallo inflitto a Camara dopo l’entrata sull’estremo difensore francese. Lo scorso anno era stato Donnarumma a rischiare con i monegaschi.

Sconfitta e paura per il PSG. La formazione di Luis Enrique viene sconfitta nella trasferta sul campo del Monaco che festeggia grazie a un gol di Minamino. Si è temuto il peggio per l’entrata folle di Camara su Chevalier che dopo qualche momento di apprensione è riuscito a riprendere il match. Un anno fa era stato Gigio Donnarumma a rischiare tantissimo proprio contro i monegaschi, quando Singo lo colpì con un violento colpo al volto.

L’entrata killer di Camara

Dopo 12 minuti di gioco arriva l’episodio che fa trattenere il fiato a tutti i tifosi del PSG. In una fase di gioco, Camara cerca di recuperare un pallone che è nei piedi di Chevalier, il suo intervento è eccessivamente vigoroso e in scivolata colpisce la parte alta della caviglia destra del portiere francese rischiando di provocargli un bruttissimo infortunio. Per fortuna, dopo qualche momento di spavento, l’estremo difensore che ha preso il posto di Donnarumma tra i pali della formazione campione d’Europa si rialza e continua la sua partita, anche se il segno sulla caviglia è evidente. A far discutere però è la decisione dell’arbitro che decide di ammonire soltanto il giocatore del Monaco e non c’è neanche l’intervento del Var.

“Ho avuto paura per la mia carriera”

A fine partita è lo stesso Chevalier a svelare il grande rischio corso durante il primo t tempo della sfida con il Monaco per la brutta entrata di Camara: “Penso che tutto il mondo ha visto quello che è successo. Penso che oggi la mia carriera avrebbe potuto prendere una direzione diversa e che sono stato fortunato. Non ho parlato con lui e ormai è tutto alle spalle ma penso che ci siano delle azioni che dovremmo evitare. Oggi posso solo dire di essere stato fortunato e che potrò continuare a giocare a calcio”.

Le parole di Luis Enrique sull’episodio

A fine partita Luis Enrique non è di certo soddisfatto di quello che ha visto in campo, la sua squadra rimedia una sconfitta che potrebbe permettere al Marsiglia di scavalcarla in classifica. Ma le attenzioni sono rivolte soprattutto a quanto successo nel primo tempo con l’intervento killer di Camara che è stato soltanto ammonito: “Su Chevalier dico solo che è stato molto fortunato. Ma non voglio dire altro perché non è il mio lavoro. Sono solo contento che Chevalier sia stato fortunato in quell’episodio. La gara? Ci sono state tante cose che non hanno funzionato, forse non eravamo al 100%”.