Psg nella storia: il significato dell'esultanza di Kvaratskhelia, Luis Enrique conta i gol che serviranno, Dembélé arrabbiato

L'esterno georgiano è stato protagonista in Champions con una doppietta ed un'esultanza speciale. Il tecnico dei parigini progetta già la gara di ritorno col Bayern

Dall’arco con le frecce – i simboli in georgiano al gesto della buonanotte – alle esultanze provocatorie o iconiche negli anni d’oro al Napoli, non sono mai mancati modi singolari per far festa dopo un gol a Khvicha Kvaratskhelia. Ieri sera, il talento georgiano si è rivelato l’uomo copertina di Paris Saint-Germain-Bayern Monaco. In semifinale di Champions League, Kvara ha brillato con una doppietta ed è stato anche autore di una esultanza con un significato ben particolare.

L’esultanza “ghiaccio nelle vene”

Oltre ai gol, a far discutere è stata la sua celebrazione: mano destra appoggiata sul braccio sinistro, un gesto con il ‘tre’ che richiama il celebre “Ice in my veins” reso popolare da D’Angelo Russell. Questo movimento è diventato una vera firma per Kvaratskhelia e rappresenta la sua freddezza nei momenti decisivi. Sebbene ci sia stata una frecciatina da parte di Capello, per il georgiano questa esultanza è stata un modo per comunicare lucidità e controllo anche sotto pressione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non si tratta di una novità assoluta: il georgiano già fatto questa esultanza nell’ottobre 2025, dopo il gol segnato contro il Bayer Leverkusen nella fase a gironi (7-2).

Luis Enrique studia il piano per vincere la gara di ritorno

Nel post-partita della semifinale d’andata contro il Bayern (5-4), l’allenatore del PSG Luis Enrique ha sottolineato il livello altissimo della gara: “Ho chiesto al mio staff: quanti gol dovremo segnare a Monaco per passare il turno? Almeno tre, questo è quello che pensiamo. Andremo a Monaco, in uno stadio che amiamo, uno stadio che ci ha regalato dei bei ricordi. Cercheremo di mostrare la stessa mentalità.”

Il tecnico spagnolo analizza la gara PSG-Bayern: “Il ritmo di questa partita è stato diverso dal solito. Con quell’intensità, i giocatori entrati hanno fatto la differenza. Fabian è entrato molto bene, così come Senny (Mayulu) e Bradley Barcola. La qualità di questo Bayern è evidente. L’intensità è stata eccezionale. Abbiamo vinto questa partita, siamo molto contenti, ma dopo un 5-2 ci si aspetta qualcosa di diverso. Però meritavamo di vincere, meritavamo di pareggiare e meritavamo anche di perdere questa partita.”

Dembélé: “Non possiamo abbassare la guardia”

Al termine della gara PSG-Bayern, anche Ousmane Dembélé, protagonista e migliore in campo, ha analizzato la sfida guardando già al ritorno: “È stata una partita tra due grandi squadre che attaccano, che non esitano. Queste sono le semifinali di Champions League, sappiamo che il Bayern è una grande squadra. Lo siamo anche noi.”

L’attaccante del PSG ha fatto però autocritica sul rendimento della squadra: “Siamo contenti del risultato, anche se sul 5-2 abbiamo un po’ rallentato il ritmo verso la fine. È stata una partita incredibile. Ora andiamo a Monaco (mercoledì 6 maggio alle 21:00) e dobbiamo vincere un’altra partita per qualificarci. Dobbiamo rimanere concentrati. Non cambieremo la nostra filosofia: attaccheremo, e anche loro attaccheranno, quindi penso che sarà una grande partita di ritorno.”