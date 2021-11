28-11-2021 15:42

Il Psg trionfa 3-1 in Ligue 1 contro il St-Etienne, ma arriva anche una brutta notizia. Neymar ha abbandonato il campo in lacrime dopo un duro intervento sulla caviglia, che si è girata in modo innaturale.

Il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, si teme un lungo stop per il brasiliano.

