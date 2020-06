PSG, Neymar ha deciso il suo futuro

Come riportato dal MundoDeportivo, Neymar avrebbe confidato ad alcuni colleghi del PSG la sua decisione, ferma, di tornare a vestire la maglia blaugrana: "Voglio andare al Barcellona", le parole del fenomeno brasiliano.

Una trattativa non facile. Il PSG ha speso 222 milioni di euro per averlo e già, lo scorso anno, i due club non hanno trovato l'accordo per un suo ritorno in blaugrana. La sensazione è che Neymar, 28 anni, sia pronto a riprovarci in questa sezione di mercato.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 07:47