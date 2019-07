PSG, Neymar torna ma sogna l'addio

Il futuro di Neymar è ancora avvolto nel mistero. Il brasiliano continua a mandare messaggi chiari circa la sua volontà di lasciare Parigi ma, al momento, il Barcellona non sembra convinto a forzare la mano, soprattutto dopo aver acquistato Griezmann.

IL PSG lo aspetta in ritiro (in ritardo per impegni lavorativi extra campo, come spiegato dal padre). Secondo diversi media francesi, atteso un duro faccia a faccia tra O Ney e i vertici del club, ovvero il presidente Al Khelaifi e Leonardo.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 07:53