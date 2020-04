Thiago Silva non tornerà a giocare nel Milan. Il brasiliano, classe 1984, dovrebbe continuare la sua esperienza a Parigi. Secondo Le10Sport.com, Leonardo sarebbe al lavoro per trovare un accordo e trattenere Thiago Silva.

Il brasiliano, ex rossonero, punta ad arrivare in grande forma ai Mondiali del 2022. da qui la necessità di giocare con continuità e, al PSG, non avrebbe problemi a scendere in campo. Insomma, niente Milan per Thiago Silva.

SPORTAL.IT | 20-04-2020 08:43