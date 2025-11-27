Psg, nostalgia Donnarumma: Luis Enrique deve difendere Chevalier dopo i 3 gol presi con gli Spurs

I campioni d'Europa hanno la seconda peggior difesa delle big di Champions ma l'attacco stellare: Vitinha dato spettacolo, due gol anche di Kolo Muani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ci risiamo. La prova super di Chevalier nell’ultima gara di Ligue1 del Psg con il Le Havre è già dimenticata: pesano sulle spalle del portiere francese i tre gol presi in Champions contro il Tottenham mentre cresce la nostalgia di Donnarumma che al Manchester sta brillando. Una serata strana per il portiere parigino, autore di una sola parata (82′) e tre gol subiti. Impotente nel contrastare la combinazione che ha portato al colpo di testa di Richarlison (35′), è stato battuto da Gray per il secondo gol (50′) e poi da Kolo Muani per il terzo (73′). A salvare i campioni d’Europa uno straordinaro Vitinha che ha trascinato i suoi per il 5-3 fnale.

Quanti gol prende il Psg

Con otto gol incassati in cinque partite, il PSG ha la seconda peggior difesa tra le prime dieci della competizione, meglio soltanto del Dortmund. Eppure, grazie ai 19 gol segnati, è attualmente la miglior macchina offensiva d’Europa. Ma per Luis Enrique le responsabilità del portiere sono limitate: “Sul primo gol l’azione è stata straordinaria e abbiamo difeso male: Spence era completamente solo. Pacho è uscito largo, lasciando troppo spazio centralmente. Abbiamo sofferto e loro hanno costruito una grande manovra”. Anche sulle reti successive, il tecnico ha difeso il suo portiere: “Il secondo nasce da palla inattiva. Sul terzo… beh, è praticamente un assist di Vitinha, no?”. Lo difenderà fino alla fine, è sicuro. Del resto è stata sua la scelta di preferirlo a Gigio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vitinha scatenato: tripletta da sogno

A mettere in secondo piano la serata no di Chevalier è stato Vitinha. Non esiste antidoto o pozione magica per fermarlo in questo momento. Il portoghese ha offerto una prestazione da ricordare contro il Tottenham, segnando la prima tripletta della sua carriera con il Paris Saint-Germain , che ha faticato molto per rimontare il Tottenham. Stavano perdendo 1-2 al 53′, ma la magia e il carattere del centrocampista hanno dato il via a una rimonta epica per garantire ai campioni d’Europa un posto nei quarti di finale di Champions League.

La serata di Kolo Muani

I parigini hanno faticato a entrare in partita. A parte un tiro di Kvaratskhelia che ha sfiorato il palo e un’incursione di Zaïre-Emery, il Tottenham ha difeso agevolmente per tutto il primo tempo. E la squadra inglese ha cominciato a crederci, trascinata da Kolo Muani. Un cross deviato dall’ex Juve è stato finalizzato da Richarlison, con grande incredulità di un Chevalier che continua a suscitare dubbi quando indossa la patch della Champions League . Ci ha pensato Vitinha a pareggiare con un missile all’incrocio dei pali a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Il PSG però è andato ancora sotto: Chevalier, poco abituato alle competizioni più impegnative e ancora all’ombra di Donnarumma, ha sbagliato un calcio piazzato e Kolo Muani ha segnato con facilità ma al 65′ il Psg già vinceva 4-2 . Nel mezzo, un altro gol favoloso di Vitinha, questa volta di sinistro, un altro di Fabián, il cui mancino continua a fare magie, e il quarto gol è stato segnato da Pacho.

Al 73′ un potente destro a giro del solito Kolo Muani ha riaperto la gara ma ogni tentativo di rimonta è svanito al 75′, quando un fallo di mano in area ha portato a un rigore, che Vitinha ha trasformato con calma per completare la sua tripletta e sigillare la vittoria per 5-3 .