Psg, obiettivo difesa: gli intrecci con il mercato di Inter e Juventus

Un centrocampista e un esterno sinistro difensivo. Sono questi gli obiettivi di Antonio Conte per le battute finali del mercato, sono questi i ruoli che il tecnico salentino ritiene di dover coprire per cominciare la stagione con ottimismo in vista dell’obiettivo più o meno dichiarato, ovvero impedire alla Juventus la conquista del decimo scudetto consecutivo, senza ovviamente trascurare la Champions League, dove l’obiettivo minimo è riscattare l’amara eliminazione alla fase a gironi subita nella scorsa stagione.

Così, se per quanto riguarda il quarto attaccante si va verso una soluzione interna con Andrea Pinamonti destinato a fare il vice Lukaku, in mezzo al campo e sulla fascia Conte vorrebbe contare su giocatori ben conosciuti. Gli obiettivi sono infatti Ngolo Kanté e Emerson Palmieri, entrambi allenati al Chelsea. Le trattative però non sono facili. Note le difficoltà per arrivare al francese, visti gli elevati costi del cartellino, ora si è complicata anche la pista che conduce all’italo-brasiliano, finito nel mirino del Paris Saint-Germain.

L’inizio di stagione per i campioni di Francia è stato infatti da incubo, quasi come era finita quella precedente, ovvero con la bruciante sconfitta in finale di Champions League a Lisbona contro il Bayern Monaco. La squadra di Tuchel ha perso le prime due partite di campionato contro Lens e Marsiglia ed ha vinto a fatica la seconda sul Metz, piegato solo da un gol nel finale di Draxler. Come se non bastasse per i parigini c’è anche l’emergenza organico, in particolare alla voce esterni difensivi, visto ch Layvin Kurzawa è stato squalificato per sei giornate dopo l’espulsione al termine della rissa contro il Marsiglia, mentre Juan Bernat ha rimediato la rottura del crociato.

Da qui l’interesse per Emerson, prima scelta per il ds Leonardo. Un ruolo importante potrebbe averlo anche la volontà del giocatore, tentato dalla possibilità di tornare a lavorare con Conte. La seconda scelta per il Psg sarebbe Mattia De Sciglio, scenario quest’ultimo che interessa e molto la Juventus, peraltro in passato interessata a Emerson: l’esterno ex Milan è infatti tra i cedibili, ma è ancora in bianconero dopo che la trattativa per il trasferimento di De Sciglio alla Roma è saltata in extremis. La Juve aspetta e pregusta un’invitante plusvalenza…

