Il PSG non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire Mbappé. Il giovane fuoriclasse, 21 anni, è uno degli obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione ma, secondo AS, non sarà semplice arrivare alla classica fumata bianca.

L'intenzione del club parigino sarebbe quella di offrire a Mbappé un rinnovo faraonico, a cifre mostruose, per convincerlo a restare a Parigi. Dovrebbe arrivare a percepire un ingaggio simile a quello di CR7 e Messi.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 07:48