PSG, offerta shock per Coutinho

Secondo il MundoDeportivo, il PSG avrebbe offerto ben 270 milioni di euro per Coutinho, arrivato al Barcellona, solo un anno fa, per la cifra record di 222 milioni di euro. Il presidente del club parigino Al Khelaifi vorrebbe l'amico di Neymar per due motivi.

In primis per accontentare O Ney, reduce da un Mondiale poco brillante, e convincerlo a restare a Parigi (nonostante le attenzioni del Real Madrid). In secondo luogo, per non restare senza crack nel caso lo stesso Neymar dovesse decidere di accettare le lusinghe dei blancos.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 07:40