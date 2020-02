Psg, offerto un rinnovo stellare a Mbappé

Il Paris Saint Germain è pronto a ricoprire d'oro Kylian Mbappé per trattenerlo a Parigi. Secondo As, il club campione di Francia è pronto a mettere sul tavolo un contratto da 50 milioni di euro a stagione, per spazzare via tutti i tentativi delle pretendenti.

Mbappé, considerato a 21 anni il giocatore più caro al mondo con un cartellino da 200 milioni di euro e una coppa del mondo già in bacheca, percepisce attualmente 15 milioni di euro, ed è in scadenza nel 2022.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 17:52