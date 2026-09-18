Secondo la stampa francese, il club spinge per una vittoria dei due giocatori: l’intenzione sarebbe quella di non disperdere voti ed evitare una vittoria dell’ex Mbappé

Intrigo Pallone d’Oro, può succedere quando hai l’imbarazzo della scelta. Il PSG è la squadra con più candidati nella lista dei tre possibili vincitori, un riconoscimento per il lavoro fatto da Luis Enrique e del club nelle ultime due stagioni che ha portato alla vittoria di due Champions League. Ma la stampa francese ora mette il naso nelle preferenze dei transalpini sostenendo che ci sia una preferenza per Dembelé e Kvaratkhelia ai danni di Fabian Ruiz.

L’indiscrezione della stampa francese

I tre più seri candidati al Pallone d’Oro tra le fila del Paris Saint Germain sono senza dubbio Dembelé, Kvaratskhelia e Fabian Ruiz. Il primo è reduce dal successo della scorsa edizione e anche nell’ultimo anno è stato uno dei grandi protagonisti, il georgiano è stata la stella e il trascinatore in Champions League con giocate che hanno strappato applausi e infine c’è il centrocampista spagnolo che oltre ai successi con il club, ha alzato al cielo anche la Coppa del Mondo con la Spagna. Ma secondo la stampa francese negli ultimi giorni, il PSG sarebbe orientato a favorire una vittoria dei primi due a discapito dell’iberico.

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Il dispetto a Mbappé

In Francia sono sicuri che il PSG abbia deciso di modificare la sua strategia nelle ultime settimane e il motivo sarebbe legato ancora una volta a Kylian Mbappè. La storia tra il club e l’attaccante ora al Real Madrid si è chiusa nel modo peggiore possibile con tanto di battaglia legale. E ora non corre buon sangue. Mbappé è uno dei candidati alla vittoria e il PSG ritiene che la competizione interna tra i tre candidati possa finire per togliere voti a tutti e favorire proprio la vittoria dell’ex che se non è proprio odiato, poco ci manca. Per questo motivo la scelta sarebbe stata quella di mettere da parte Fabian Ruiz, che viene considerato quello con minori possibilità di vittoria e spingere Dembelè e Kvara verso la vittoria.

La smentita di Luis Enrique

Ovviamente dalle indiscrezioni lanciate da L’Equipe e da Le Parisien non emerge nessuna prova definitiva sulla strategia del club. Ma sono bastate queste voci per scatenare le domande dei media a Luis Enrique alla vigilia della sfida di campionato con il Marsiglia e il tecnico spagnolo non ha potuto fare altro che smentire: “La strategia? L’unica è quella di vincere trofei importanti. Non abbiamo mai deciso altro. Siamo contenti di avere 10 giocatori tra i 30 migliori al mondo. Anzi, ne avessimo avuto la possibilità avremmo inserito anche Doué. Il nostro compito è quello di difendere i nostri giocatori. Ci auguriamo solo che a vincere sia un calciatore del PSG, chiunque esso sia”.