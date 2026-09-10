Psg, Pallone d'oro: Kvaratskhelia ci crede, Luis Enrique sceglie i suoi candidati, la gioia dopo il 6-1 allo Slovan Bratislava

Kvaratskhelia sogna il Pallone d’Oro e non nasconde le proprie ambizioni. Luis Enrique indica quattro giocatori del PSG tra i possibili candidati

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il PSG ha iniziato la nuova avventura europea con un netto 6-1 contro lo Slovan Bratislava, ma a Parigi si parla anche di Pallone d’Oro. Tra i candidati c’è Khvicha Kvaratskhelia, che nonostante l’assenza della Georgia ai Mondiali vuole continuare a credere nelle proprie possibilità. L’attaccante georgiano ha accolto con orgoglio anche i complimenti ricevuti da Michel Platini e Toni Kroos. Luis Enrique, intanto, ha ricordato la qualità presente nella sua rosa, indicando quattro possibili candidati al premio.

Kvaratskhelia ci crede: “Tutto è possibile”

Kvaratskhelia non si nasconde quando gli viene chiesto del Pallone d’Oro. L’attaccante del PSG sa che la mancata partecipazione della Georgia al Mondiale potrebbe pesare sulla sua candidatura, ma non considera chiusa la partita. “Nella vita e nel calcio credo che tutto sia possibile”, ha spiegato il georgiano, già soddisfatto per essere tra i giocatori in corsa. Kvara ha poi sottolineato il valore dei giudizi di due grandi del calcio come Platini e Kroos, che hanno indicato proprio lui tra i meritevoli del premio.

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Luis Enrique: quattro candidati nel PSG

Luis Enrique ha invece allargato il discorso all’intera squadra e ha indicato quattro giocatori che possono ambire al massimo riconoscimento individuale. Oltre a Kvaratskhelia, il tecnico spagnolo ha citato Ousmane Dembélé, Vitinha e Fabian Ruiz. “Kvara è un giocatore che può vincere questo premio. Così come Ousmane Dembélé, Vitinha e Fabian Ruiz”, ha dichiarato l’allenatore. Una conferma della qualità del gruppo parigino, che può contare su diversi elementi già protagonisti ai massimi livelli.

La gioia del PSG dopo il 6-1 allo Slovan

Le parole sul Pallone d’Oro arrivano dopo una serata particolarmente positiva per il PSG. Il 6-1 allo Slovan Bratislava ha dato alla squadra di Luis Enrique un’altra dimostrazione della propria forza offensiva e ha alimentato l’entusiasmo attorno al gruppo. Il tecnico ha sottolineato anche il significato simbolico della presenza del PSG con tanti giocatori nella lista dei candidati. “Essere la squadra con più calciatori nella lista dei 30 nominati è una motivazione e rappresenta ciò che è il PSG”, ha spiegato.

Da Hakimi a Nuno Mendes: quanti candidati a Parigi

Il quartetto indicato da Luis Enrique non esaurisce però la lista dei giocatori del PSG in corsa per il premio. Tra i candidati figurano anche Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes e Joao Neves. Una presenza numerosa che conferma il peso raggiunto dal club parigino a livello internazionale. L’assenza più evidente è invece quella di Désiré Doué, inizialmente lasciato in panchina contro lo Slovan e non inserito tra i nominati, mentre Bradley Barcola è passato al Liverpool in estate.