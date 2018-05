PSG, pronto super stipendio per CR7

Come riporta AS, il PSG sarebbe pronto a farsi avanti per trattare Cristiano Ronaldo. Il portoghese, appena vinta l'ennesima Champions League, ha fatto capire di non essere certo di restare al Real Madrid.

I parigini sarebbero pronti a garantirgli 45 milioni di euro di stipendio annuale, equiparandolo a Messi. Il club transalpino sarebbe disposto ad offrire 150 milioni ai blancos per il cartellino di CR7. Soldi che recupererebbe con le cessioni di Cavani, Guedes e Di Maria. Un modo per aggirare il Fair Play Finanziario.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 09:00