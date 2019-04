Psg, Rabiot sospeso 6 giorni per un like

Adrien Rabiot è stato sospeso 6 giorni dal Paris Saint Germain dopo aver messo un 'like' al video di Patrice Evra che esultava per l'eliminazione del club francese per mano del Manchester United. Lo riporta RMC.

Il centrocampista transalpino, fuori rosa da diverse settimane dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto, tornerà in gruppo dalla prossima settimana. "Sei obbligato ad adempiere al tuo dovere di lealtà, ed è intollerabile che tu abbia danneggiato il senso di appartenenza e la serenità della squadra a cui appartieni", è la lettera che la società ha inviato al giocatore, che nella prossima stagione dovrebbe accasarsi al Real Madrid.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 16:39