PSG, rimonta e proteste: la caviglia sanguinante di Akliouche diventa virale. Il Lille di Davide Ancelotti salvato da Giroud

La squadra di Luis Enrique vince in rimonta contro lo Strasburgo, i titolari rimediano a una brutta partenza e Kvara delude. Il Lille di Ancelotti si ferma sul pareggio contro il Brest

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il PSG si prende la vetta della Ligue 1, almeno momentaneamente. Luis Enrique, per la trasferta di Strasburgo, sceglie un turnover decisamente spinto che però non paga. Nella ripresa è fondamentale l’ingresso in campo di Dembelè che sbaglia un calcio di rigore ma trova anche un gol e un assist per la rimonta. Primo posto momentaneo per i parigini che salgono a quota 14 insieme al Monaco (che deve ancora giocare il settimo turno) e al Lille di Davide Ancelotti che si deve accontentare del pari casalingo contro il Brest.

La vittoria sofferta del PSG contro lo Strasburgo

Se in Champions la squadra di Luis Enrique ha cominciato alla grande, non è stato lo stesso in campionato. Sul campo dello Strasburgo il tecnico spagnolo decide per un ampio turnover dopo le fatiche europee. Ma la scelta non si rivela particolarmente azzeccata perché i padroni di casa trovano il vantaggio con Reyna al 17’ del primo tempo e mettono paura ai campioni di Francia. Nella ripresa Lucho è costretto a fare ricorso a tutti i titolari, entrano Dembelè, Vitinha, Douè e Hakimi. Al 72’ il Pallone d’oro in carica ha l’occasione del pareggio ma sbaglia il calcio di rigore. Bisogna aspettare il 77’ per il gol dell’1-1 segnato da Zabarnyj. Dembelè si fa perdonare trovando la rete del vantaggio prima che a chiudere i conti al 93’ ci pensi Douè.

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L’intervento pericoloso su Akliouche

In questo momento per il PSG la cosa più importante è quella di tenere tutte le sue stelle lontano dagli infortuni. La stagione è ancora molto lunga e la squadra di Luis Enrique sta giocando la sua “partita” su più tavoli visto che oltre alla Ligue 1 vuole fare la storia in Champions League andando all’assalto del terzo trofeo consecutivo. Per questo l’intervento subito nei minuti finali da Maghnes Aklouche ha fatto molto discutere. L’entrata di Jeyland Mitchell nei minuti finali della partita è stato molto pericoloso, il giocatore dello Strasburgo ha sfiorato il pallone ma il suo piede a martello ha colpito in pieno la caviglia del giocatore del PSG. Le immagini della caviglia sanguinante dell’ex giocatore del Monaco hanno fatto il giro del web con le proteste dei tifosi parigini che chiedevano il cartellino rosso. Il giocatore dovrà sottoporsi a dei test per fare chiarezza sulle condizioni della caviglia.

Giroud salva Davide Ancelotti

Le fatiche di Champions Ligue si fanno sentire anche per il Lille di Davide Ancelotti. Il Brest complica i piani dell’allenatore italiano che si trova a rincorrere dal 6’ del primo tempo, sono i padroni di casa a fare la partita e ad avere più occasioni ma la rete di Baldé sembra quella decisiva, almeno fino al 64’ quando l’ex Milan Olivier Giroud trova la rete del pareggio. Il Lille ci prova fino alla fine ma non riesce a trovare il gol vittoria e subisce l’aggancio in vetta da parte del PSG.

Ligue 1: la classifica aggiornata