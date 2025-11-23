Psg, la rivincita di Chevalier: parate mostruose per far dimenticare Gigio Donnarumma

Dopo un inizio difficile con il PSG, sia dentro che fuori dal campo, con la polemica per il like al Rally Nazionale pro-National, Lucas Chevalier era molto atteso per il suo ritorno al Parco dei Principi ma ha saputo rispondere da campione. In un contesto difficile, l’ex portiere del LOSC si è dimostrato all’altezza della situazione nel match vinto per 3-0 dai campioni d’Europa sul Le Havre, effettuando una parata eccezionale e decisiva su Simon Ebonog (25°) quando il punteggio era ancora sullo 0-0. L’erede di Donnarumma ha anche effettuato due parate decisive su Yassine Kechta (14° e 38°). Dopo l’intervallo, ha respinto una potente punizione di Yanis Zouaoui (62°) ed infine è stato fortunato a mantenere la porta imbattuta grazie a un palo colpito dagli ospiti al 70′.
Il Psg torna in vetta, Chevalier superstar
Il PSG si è così assicurato un’altra vittoria, che gli ha permesso di riconquistare il primato in Ligue 1, perso ieri in seguito alla vittoria esterna per 5-1 dell’Olympique de Marseille contro il Nizza, grazie alle reti di Kang-In Lee , João Neves e Barcola. La partita è iniziata a ritmo sostenuto , con il PSG che ha dominato il possesso palla come al solito . Mbaye ha avuto la prima occasione netta dopo un passaggio sbagliato di un difensore. Gli ospiti hanno risposto immediatamente con un tiro che Chevalier – reduce da una prova deludente anche con la sua nazionale – ha respinto sulla linea con un intervento mostruoso . Questa occasione è stata sufficiente per scuotere il PSG , che ha segnato per primo tre minuti dopo. Un cross di Nuno Mendes ha attraversato l’area e Kang-In Lee si è avventato per il gol dell’1-0 sul secondo palo.
Il Psg avrebbe potuto aumentare il vantaggio con un tiro di Joao Neves respinto sulla linea dal compagno di squadra Gonçalo Ramos. Nella ripresa i padroni di casa hanno chiuso i giochi: Zaire-Emery ha rubato palla, lasciando Barcola uno contro uno con Diaw , che ha fatto una buona parata sul tentativo iniziale, ma non ha potuto fare nulla contro il tiro di Neves che ha spinto in rete per il 2-0.
Testa alla Champions
Il ritmo della partita è calato, verso la fine della gara Kvaratskhelia , con un passaggio filtrante perfetto, ha messo ancora Barcola a tu per tu con il portiere, e stavolta il francese non ha fallito il bersaglio. Con questi tre punti, il PSG riprende il comando della competizione nazionale francese e pensa già alla partita di Champions League di mercoledì prossimo contro il Tottenham al Parco dei Principi .