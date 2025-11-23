Psg, la rivincita di Chevalier: parate mostruose per far dimenticare Gigio Donnarumma

I campioni d'Europa di Luis Enrique vincono 3-0 contro il Le Havre e tornano primi in Ligue1 scavalcando De Zerbi, decisivo anche il portiere

Dopo un inizio difficile con il PSG, sia dentro che fuori dal campo, con la polemica per il like al Rally Nazionale pro-National, Lucas Chevalier era molto atteso per il suo ritorno al Parco dei Principi ma ha saputo rispondere da campione. In un contesto difficile, l’ex portiere del LOSC si è dimostrato all’altezza della situazione nel match vinto per 3-0 dai campioni d’Europa sul Le Havre, effettuando una parata eccezionale e decisiva su Simon Ebonog (25°) quando il punteggio era ancora sullo 0-0. L’erede di Donnarumma ha anche effettuato due parate decisive su Yassine Kechta (14° e 38°). Dopo l’intervallo, ha respinto una potente punizione di Yanis Zouaoui (62°) ed infine è stato fortunato a mantenere la porta imbattuta grazie a un palo colpito dagli ospiti al 70′.

Il Psg torna in vetta, Chevalier superstar

Il PSG si è così assicurato un’altra vittoria, che gli ha permesso di riconquistare il primato in Ligue 1, perso ieri in seguito alla vittoria esterna per 5-1 dell’Olympique de Marseille contro il Nizza, grazie alle reti di Kang-In Lee , João Neves e Barcola. La partita è iniziata a ritmo sostenuto , con il PSG che ha dominato il possesso palla come al solito . Mbaye ha avuto la prima occasione netta dopo un passaggio sbagliato di un difensore. Gli ospiti hanno risposto immediatamente con un tiro che Chevalier – reduce da una prova deludente anche con la sua nazionale – ha respinto sulla linea con un intervento mostruoso . Questa occasione è stata sufficiente per scuotere il PSG , che ha segnato per primo tre minuti dopo. Un cross di Nuno Mendes ha attraversato l’area e Kang-In Lee si è avventato per il gol dell’1-0 sul secondo palo.

Il Psg avrebbe potuto aumentare il vantaggio con un tiro di Joao Neves respinto sulla linea dal compagno di squadra Gonçalo Ramos. Nella ripresa i padroni di casa hanno chiuso i giochi: Zaire-Emery ha rubato palla, lasciando Barcola uno contro uno con Diaw , che ha fatto una buona parata sul tentativo iniziale, ma non ha potuto fare nulla contro il tiro di Neves che ha spinto in rete per il 2-0.

Testa alla Champions

Il ritmo della partita è calato, verso la fine della gara Kvaratskhelia , con un passaggio filtrante perfetto, ha messo ancora Barcola a tu per tu con il portiere, e stavolta il francese non ha fallito il bersaglio. Con questi tre punti, il PSG riprende il comando della competizione nazionale francese e pensa già alla partita di Champions League di mercoledì prossimo contro il Tottenham al Parco dei Principi .