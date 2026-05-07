PSG, Safonov cancella Donnarumma: la tattica del portiere e di Luis Enrique per fermare Olise è rivoluzionaria

L’estremo difensore russo diventa l’insolito eroe nella sera di Monaco, i suoi rilanci sembrano sballati ma fanno parte di una strategia molto netta: la magia di Luis Enrique ipnotizza il Bayern

L’ultima grande rivoluzione di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo del PSG continua a incantare con idee innovative. La seconda finale di Champions League in due anni con una sfida da sogno con il Bayern consacra Lucho tra i migliori del mondo. E l’ultima strategia rivoluzionaria, messa in piedi con l’aiuto di Safonov, è diventata subito virale.

La tattica contro il Bayern Monaco

Il 5-4 dell’andata tra Psg e Bayern viene già considerata come una delle partite più belle della storia della Champions League. Ma per la gara di ritorno Luis Enrique non voleva vivere lo stesso livello di emozioni, ha abbassato l’asticella del rischio e ha deciso anche una strategia per provare a tirare fuori dal gioco Olise oltre che neutralizzare il pressing della squadra di Kompany. “Sbaglia tutti i rinvii. Ma che fa?”, ha commentato un telecronista ma il ruolo chiave in questa strategia l’ha avuto Safonov. Il suo compito era quello di rilanciare il più avanti possibile, in fallo laterale e sul lato di campo dove gioca Olise. L’idea era quella di evitare il pressing della squadra di casa e soprattutto di creare tanta densità di giocatori nella zona di campo del giocatore francese, uno di quelli maggiormente capace di determinare le partite. Una strategia che per alcuni è rubata al rugby, per altri addirittura al football americano (una fase di gioco che comincia col “punt”). Di fatto si tratta qualcosa di rivoluzionario per il mondo del calcio e porta la doppia firma di Luis Enrique e di Safonov.

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La scalata di Safonov

Prima Donnarumma poi Chevalier. Anche in questa stagione il ruolo di Matvej Safonov doveva essere quello del secondo. Lo scorso anno il portiere russo ha provato in più di una circostanza a “infastidire” la titolarità dell’estremo difensore della nazionale italiana. La sensazione è che tra Luis Enrique e Gigio non ci fosse un rapporto idilliaco sembrava evidente (prima della separazione della scorsa state) ma il tecnico spagnolo nei momenti decisivi è sempre tornato da Donnarumma. Per Safonov il copione sembrava ripetersi anche in questo campionato visto che come numero 1 titolare è arrivato Lucas Chevalier. E il titolare è stato lui fino a dicembre quando le gerarchie sono cambiate e in modo definitivo. Nella finale dell’Intercontinentale il portiere russo è stato decisivo parando 4 rigori, uno con una mano rotta e dopo la guarigione, Luis Enrique ha deciso di porre tutta la sua fiducia nelle sue mani.

Donnarumma “cancellato”

Il PSG si riprende la finale di Champions League dando la netta sensazione di poter aprire una vera e propria dinastia nel mondo del calcio. Il club francese che per anni sulla Champions è sbattuto, ora sembra aver definitivamente cambiato marcia diventando una squadra completa, compatta e capace non solo di grandi giocate ma anche di tanto sacrificio. La strategia del club e di Luis Enrique è cominciata da una rinuncia forzata e che poteva diventare determinante, quella di Kylian Mbappé passato al Real Madrid. Perdere per strada un giocatore di quel talento poteva essere un “game changer”, invece i transalpini ne sono usciti rafforzati. E sembrava piuttosto azzardata anche l’idea di lasciar partire Donnarumma dopo che i discorsi sul rinnovo contrattuale della scorsa estate si erano arenati. Invece Luis Enrique ha avuto ancora una volta ragione e Gigio è già finito nella bacheca dei ricordi.