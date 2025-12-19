PSG, Safonov eroe sfortunato: lungo stop per il russo, Luis Enrique incredulo, Chevalier torna titolare

La maledizione portieri continua: Safonov ko durante la lotteria dei rigori col Flamengo di cui è stato assoluto protagonista. Ultima chance per l'erede di Donnarumma

La maledizione dei portieri continua a colpire il PSG. Chevalier si riprende il posto da titolare non per meriti, ma perché chi lo aveva scalzato – il russo Safonov – è finito ko. Luis Enrique nella conferenza stampa della vigilia del match di Coppa di Francia col Vendée Fontenay si è mostrato incredulo per quanto successo all’eroe della Coppa Intercontinentale, che la scorsa stagione aveva già provato – senza successo – a soffiare il posto a Donnarumma.

PSG, Safonov eroe sfortunato: lungo stop

Con addirittura quattro rigori parati al Flamengo, il 26enne di Krasnodar si è rivelato l’inatteso eroe della finalissima della Coppa Intercontinentale che si è giocata in Qatar. Alla quarta titolare di fila, con Chevalier relegato in panchina, Safonov è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Già, il Paris Saint-Germain ha reso noto che il portiere ha riportato una frattura alla mano sinistra. Lo stop non sarà breve: tra tre-quattro settimane le sue condizioni dovranno essere rivalutate, poi si avrà una stima più certa sul suo ritorno in campo. Un vero e proprio colpo di sfortuna per il russo, bravissimo a ‘sfruttare’ il recente infortunio del collega acquistato in estate dal Lille per 40 milioni su indicazione di Luis Enrique, per rubargli il posto tra i pali.

Luis Enrique incredulo: come si è fatto male

Il tecnico asturiano si è presentato oggi in sala stampa in occasione della sfida di Coppa di Francia contro il Vendée Fontenay, squadra di National 3. “Ancora non riesco a spiegarmi come si sia fatto male, non lo sa nemmeno lui” ha spiegato Luis Enrique. Ciò che è certo è che Safonov si è infortunato durante la lotteria dei rigori col Flamengo, di cui è stato assoluto protagonista.

“Pensiamo possa essere successo al terzo penalty, quando ha fatto un movimento strano. Nonostante la frattura, ha parato gli ultimi due rigori. Crediamo che l’adrenalina fosse così forte da riuscire a intercettare quei tiri senza provare dolore. È il karma. Safonov ha dimostrato di essere pronto a fare qualsiasi cosa per aiutare la squadra: questa è la mentalità che ci aspettiamo dai giocatori che sono al PSG e che potrebbero arrivare in futuro”.

Tocca di nuovo a Chevalier: ultima chance

Preferito a Donnarumma, Chevalier è scivolato in panchina dopo essere stato scalzato dal secondo di Gigio. Un paradosso, visto quanto è costato ai campioni d’Europa. Smaltito il problema alla caviglia causato da uno scontro di gioco, Lucas è rimasto a guardare nelle ultime due partite, ma, ora, è pronto a tornare in pista.

L’infortunio di Safonov gli offre la possibilità di riscattarsi in seguito a una prima parte di stagione in cui è finito più volte sul banco degli imputati per qualche papera di troppo. Anche Deschamps è spettatore interessato: i Mondiali sono alle porte e l’ex Lille è il vice di Maignan nella nazionale francese.