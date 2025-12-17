Psg, è Safonov e non Chevalier l'erede di Donnarumma: para 4 rigori al Flamengo e vince l'Intercontinentale

I francesi vincono la Coppa battendo 3-2 il club brasiliano: segna Kvara, pareggia Jorginho dal dischetto, ai rigori il portiere russo si erge a protagonista e regala il trofeo a Luis Enrique

Il Paris Saint Germain conquista la sua prima Coppa Intercontinentale della storia battendo 3-2 ai rigori il Flamengo, dopo l’1-1 dei tempi supplementari. Si tratta del sesto trofeo del 2025 per la squadra di Luis Enrique: un anno difficilmente eguagliabile.

Safonov eroe del Psg

L’eroe della serata è proprio il portiere russo Matvey Safonov, che ha approfittato dell’infortunio di Chevalier prendendosi il posto da titolare e da erede di Donnarumma. Già titolare nelle ultime partite contro Rennes e Metz in Ligue1 e Athletic Bilbao in Champions, è stato decisivo parando quattro rigori a Saul, Pedro, Leo Pereira e Luis Araujo. Nel Psg hanno sbagliato Dembelè (fuori) e Barcola (parato), ma tanto è bastato. E tanti saluti ai 40 milioni investiti da Al-Khelaifi per strappare Chevalier al Lille.

Flamengo, ultimo successo ai tempi di Zico

L’ultima brasiliana (e in generale l’ultima sudamericana) a vincere la Coppa Intercontinentale era stato il Corinthians nel 2012, quando vinse 1-0 nella finale contro il Chelsea. L’ultimo successo per il Flamengo, invece, risaliva al 3-0 al Liverpool dell’81: erano i tempi di Zico.

Il vantaggio di Kvara

Partita bloccata e tutt’altro che semplice: Neves spreca al 5′ il possibile vantaggio del Psg mandando all’esterno la palla agganciata dopo un calcio piazzato. Vantaggio che arriva poco dopo, al 10′, grazie a un’uscita infelice di Rossi di cui approfitta al volo di sinistro dalla distanza Fabian Ruiz mentre il portiere brasiliano è in fase di rientro. Ma è il Var a riportare sullo 0-0 in risultato: la ribattuta di Rossi era a palla già fuori. Il vantaggio francese arriva al 38′ con Kvaratskhelia su assist di Doué che recupera una palla persa dal Flamengo.

Jorginho pareggia su rigore

Nella ripresa la partita rimane molto equilibrata, ma un’ingenuità di Marquinhos regala al Flamengo un calcio di rigore che Jorginho realizza con il solito saltello. Sempre nel segno degli ex giocatori del Napoli. I brasiliani reggono meglio il campo e spaventano più volte la porta di Safonov, ma proprio nei minuti di recupero è ancora Marquinhos protagonista negativo: tiro cross di Dembelè, il difensore da due passi sbaglia l’impatto con il pallone e fallisce il tap-in del 2-1. Si va ai supplementari.

Il Psg vince ai rigori

Nell’extratime succede poco, il Psg spinge nel finale del secondo tempo, prima Dembelè poi Barcola e Nuno Mendes spaventano Rossi ma non trovano la via della rete e si va ai calci di rigore. Safonov si erge a eroe della serata, la Coppa Intercontinentale va in Francia per la prima volta nella storia. “È stato un anno incredibile, so cosa significa vivere una serie di calci di rigore e provo solo orgoglio per come ha giocato la squadra. Abbiamo dato tutto in campo. Finire così è triste, ci rimane un gusto amaro in bocca. Non ci è mancato niente”. Lo ha detto, ai microfoni della Fifa, il centrocampista del Flamengo, Jorginho, dopo la sconfitta ai rigori contro il Psg nella finale della Coppa Intercontinentale.