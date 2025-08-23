Psg salvato da Fabian, Dembelè choc, Luis Enrique fa capire chi comanda

Al Parco dei Principi il PSG supera l'Angers: 1-0 dei padroni di casa che si salvano con un gol di Fabian Ruiz dopo l'erroraccio su rigore di Dembelè

Dall’addio definitivo di Donnarumma – con standing ovation del Parco dei Principi – alla terza vittoria consecutiva per i campioni d’Europa. Il Paris Saint-Germain supera anche l’ostacolo Angers e continua la sua marcia in Ligue 1. A Parigi, nella seconda giornata di campionato, i campioni d’Europa hanno vinto 1-0 con un po’ di sofferenza grazie a un gol di Fabián Ruiz. Dopo il successo in Supercoppa e l’esordio positivo a Nantes, i parigini confermano la propria superiorità anche se, Luis Enrique, ha avuto più di qualche gatta da pelare.

Dominio PSG ma rigore fallito da Dembélé

Il PSG, orfano ormai di Donnarumma che ha salutato i tifosi per l’ultima volta, ha tenuto costantemente in mano il pallino del gioco, con un possesso palla che ha sfiorato il 90% nel primo tempo. L’occasione migliore del primo tempo è arrivata al 27’, quando Ousmane Dembélé ha avuto sul piede la chance del vantaggio su rigore, concesso per un fallo di Courcoul su Neves. Ma l’attaccante francese ha calciato malissimo, spedendo alto sopra la traversa. Un errore davvero clamoroso da parte del candidato principale al Pallone d’oro.

Un errore che ha rischiato di pesare, soprattutto perché fino all’intervallo l’Angers ha retto senza particolari affanni.

Fabián sblocca la gara

La svolta è arrivata nella ripresa. Dopo settimane da protagonista silenzioso, Fabián Ruiz si è confermato decisivo nello scacchiere parigino: con un destro preciso ha battuto Koffi e regalato i tre punti ai suoi.

Il PSG ha continuato a spingere senza concedere praticamente nulla agli avversari, fatta eccezione per un lampo di Belkhdim, unica occasione dell’Angers nell’intera partita. La difesa di Parigi ha controllato senza rischi fino al fischio finale.

Luis Enrique: “Sono io il capo”

A fine gara l’allenatore del PSG ha lodato la squadra, pur lamentando le condizioni del terreno di gioco: “Avevamo già parlato della difficoltà di questa partita, perché l’avversario difende molto bene a muro basso. Lo hanno fatto ed è stato difficile per tutta la partita. Ma la cosa peggiore è stata la situazione del campo. Non sapevo fosse così brutta. Ha reso la partita ancora più difficile. Devo congratularmi con i miei giocatori perché non hanno pensato alle condizioni del campo e hanno giocato con sicurezza. Le loro capacità tecniche e fisiche li hanno aiutati a vincere la partita.”

Infine, sul tema rigori e sulla scelta di Dembélé come tiratore, Luis Enrique ha risposto con decisione: “Perché sono il capo, posso scegliere qualsiasi giocatore. Abbiamo la capacità di gestirlo. Abbiamo ottimi marcatori.”

