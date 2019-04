PSG, si pensa a Benitez

L'avventura di Tuchel sulla panchina del PSG pare destinata a concludersi prima del previsto. L'eliminazione agli ottavi di Champions League e la sconfitta in finale di Coppa di Francia sono stati passi falsi mal digeriti dalla dirigenza del club.

Da qui la concreta possibilità di un campio in panchina. Secondo il The Mirror, il nome in pole position sarebbe quello di Benitez, non certo di restare alla guida del Newcastle. Attenzione, sullo sfondo, al nome di Allegri, se non dovesse restare bianconero.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 07:24